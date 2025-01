Kho dự trữ ngày càng cạn kiệt, đây là con số châu Âu sẽ phải bù đắp khi rời xa khí đốt Nga

Ảnh minh họa

Theo ước tính của Reuters, châu Âu có thể phải mua ít nhất 100 chuyến khí đốt bổ sung vào mùa hè này, trị giá khoảng 6 tỷ USD theo mức giá hiện tại để bổ sung vào kho dự trữ khí đốt. Lượng dự trữ của châu lục này đã giảm mạnh vào mùa đông do thời tiết lạnh giá và nguồn cung từ Nga ngừng trệ.

Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ sở hạ tầng khí đốt Châu Âu, các địa điểm lưu trữ khí đốt của EU đã cạn kiệt nhanh hơn trong năm nay so với những mùa đông trở lại đây và hiện ở mức 59%.

Con số này thấp hơn nhiều so với thời điểm này năm ngoái, khi lượng kho chứa vẫn đầy 75%, hoặc so với mức 79% vào cùng thời điểm năm 2023 sau khi xung đột tại Ukraine do Nga gây ra làm xáo trộn thị trường.

Chuyên gia chiến lược năng lượng của Rabobank, ông Florence Schmit cho biết đến cuối tháng 3, mức lưu trữ có thể giảm xuống mức thấp chỉ còn 30-35% công suất. Để so sánh, lưu trữ khí đốt của EU đạt 58% vào cuối tháng 3 năm ngoái.

Nhà phân tích Erisa Pasko của Energy Aspects cho biết nếu lượng dự trữ giảm xuống còn 35% - tương đương khoảng 38 tỷ mét khối (bcm) - thì người mua châu Âu sẽ cần tìm thêm 12 bcm khí đốt trên thị trường toàn cầu vào mùa hè này so với số lượng nhập khẩu trong cùng kỳ năm 2024.

Theo tính toán của Reuters, 12 bcm đó tương đương với khoảng 120 tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá 6 tỷ USD theo giá hiện tại.

Pasko cho biết: "Châu Âu sẽ cần duy trì mức giá cao để tiếp tục thu hút nguồn cung LNG giao ngay và chuyển hướng khỏi châu Á".

Mối lo ngại về kho chứa đang góp phần đẩy giá khí đốt tại châu Âu vốn đã cao, lên giao dịch ở mức cao nhất trong 14 tháng. Nhu cầu lưu trữ bổ sung cao hơn ở châu Âu cũng được phản ánh qua giá khí đốt cao vào những tháng mùa hè, đắt hơn so với hợp đồng cho mùa đông năm sau.

Theo dữ liệu của LSEG, điều này là bất thường và lần gần nhất xảy ra là vào cuối năm 2021 và 2022, khi Gazprom của Nga ngừng tích trữ năng lượng tại châu Âu. Energy Aspects dự kiến giá khí đốt của EU vào mùa hè là 49,50 euro cho mỗi megawatt giờ (MWh).

Giá khí đốt tiêu chuẩn TTF tháng đầu tiên được giao dịch ở mức khoảng 49 euro/MWh vào ngày 22/1, tăng so với mức 27,70 euro/MWh của một năm trước. Điều khiến EU an tâm là mức giá này vẫn thấp hơn so với đỉnh điểm trên 300 euro/MWh ghi nhận trong cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

Một số nhà phân tích khác lại cho rằng tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu khó có thể xảy ra trong năm nay. Ngay cả Slovakia, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi kết thúc quá cảnh khí đốt của Ukraine, cũng cho biết họ có đủ nguồn cung và kho dự trữ để trang trải cho năm 2025.

Mặc dù 2 nhà ga lớn của Mỹ dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay, thị trường vẫn sẽ căng thẳng cho đến năm 2027.

Theo Reuters