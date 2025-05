Kho mỹ phẩm giả của Nguyễn Thị Dung: Mua nguyên liệu 50.000/kg về trộn, đã chốt được hơn 1.000 đơn

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 23/5 đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán số lượng lớn mỹ phẩm giả trên địa bàn huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1995, trú tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ… Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung về tội “Sản xuất, mua bán hàng giả”.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Dung khai nhận khoảng tháng 12/2024, đối tượng tham gia hội nhóm chuyên mua bán mỹ phẩm trên mạng xã hội Facebook và liên hệ đặt mua mỹ phẩm về bán tại nhà qua Facebook cá nhân và trang fanpage “Mỹ phẩm pass” do Dung tự lập. Quá trình kinh doanh buôn bán mỹ phẩm, nhận thấy việc bán mỹ phẩm kiếm lời cao, khách hàng mua qua mạng lại không có nhiều hiểu biết về các mỹ phẩm, ham rẻ nên Dung đã nảy sinh ý định làm giả các loại mỹ phẩm để bán kiếm lời.

Tang vật của vụ án - Ảnh: CA Thanh Hoá

Dung đã đặt mua các loại kem, serum và các chất pha trộn trên mạng xã hội giá cực rẻ cùng với một số chất tạo màu, tạo mùi. Sau đó sử dụng máy trộn cầm tay để khuấy, đánh, trộn cho các loại dung dịch này gần giống với các loại mỹ phẩm nguyên bản rồi bơm, đổ vào các chai lọ mỹ phẩm của các nhãn hàng đã sử dụng hết được thu mua từ trước đó.

“Em lấy theo cân, ví dụ như kem, đặt sẵn 50.000/cân thì chị đặt về, rồi cho vào. Loại nào mà kem màu trắng thì bỏ vào thôi”, lời khai của Nguyễn Thị Dung trong phóng sự VTV24 vào tối 24/5.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Chánh VP cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đối tượng mua nguồn nguyên liệu giá rẻ, chỉ 50.000/kg và mua các vỏ chai của các loại mỹ phẩm, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới để chế tạo ra các sản phẩm giả. Khi livestream trên mạng, đối tượng dùng các hình ảnh rất đẹp mắt của các sản phẩm và thậm chí còn có cam kết về tác dụng làm trắng.

Dung bán hàng online và đã chốt được hơn 1.000 đơn mỹ phẩm giả

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Nguyễn Thị Dung thường xuyên lên mạng xã hội Tiktok để livestream bán mỹ phẩm của nhiều hãng nổi tiếng với giá thành rất rẻ. Nghi vấn đây có thể là đối tượng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, lực lượng Công an đã tiến hành lập án đấu tranh.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Thị Dung thuê ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, phát hiện và thu giữ một số lượng lớn hóa chất, dung dịch các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, vỏ mỹ phẩm rỗng và các dụng cụ dùng để sản xuất mỹ phẩm giả gồm: 03 máy trộn, 07 thanh quay máy trộn cùng nhiều dụng cụ dùng để pha trộn mỹ phẩm.

Tiến hành kiểm tra nhà ở của Nguyễn Thị Dung ở thôn Đồng Khang, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 256 chai mỹ phẩm (gồm 24 loại mỹ phẩm khác nhau như: kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn, kem làm trăng da)… do Dung tự sản xuất; 122 lọ mỹ phẩm (gồm 5 loại mỹ phẩm) không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hóa đơn, chứng từ và giấy phép kinh doanh…

Chỉ tính từ khoảng cuối năm 2024 đến khi bị bắt, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Dung đã bán trót lọt hơn 1.000 đơn hàng cho các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng giá trị hơn 142 triệu đồng.

Triệt phá kho mỹ phẩm doanh thu hơn 6 tỷ đồng

Cũng liên quan đến hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả”, ngày 20/5, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh, (SN 1996, ở thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bắc Giang xác định cuối năm 2024, Khánh có ý định sản xuất mỹ phẩm giả để bán kiếm lời. Sau đó, đối tượng tìm hiểu thị trường qua mạng, đặt in tem nhãn, bao bì giả của các thương hiệu phổ biến rồi tự mua máy móc, nguyên liệu để sản xuất tại nhà.

Các sản phẩm do Khánh làm giả được rao bán công khai trên Shopee, TikTok và chuyển đến người mua qua hình thức giao hàng rồi thu tiền (COD).

Cơ sở của Nguyễn Văn Khánh tại thời điểm kiểm tra - Ảnh: CA Bắc Giang

Khoảng 10h30 ngày 7/5, tổ công tác cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra nhà ở của Khánh và bắt quả đối tượng này cùng Nguyễn Thị Hiên (SN 2003, trú cùng địa chỉ) đang sản xuất, đóng gói mỹ phẩm giả.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2.468 sản phẩm mỹ phẩm thành phẩm thuộc 13 loại khác nhau như kem tẩy trang, kem dưỡng da, serum trị mụn Demi Skin 3 days, SEIMY skin 7 days plus, KT’skin serum; lăn khử mùi STOPIREX, sạch hôi nách Cú đấm thép, khử mùi hôi nách Hải Sen, xịt khử mùi BEUFRES, nước cất phèn chua ALUFAN, INOD Armpit Serum, Crystal 24 Hour.

Tính đến thời điểm bị bắt, Khánh đã tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 đơn hàng cho khách hàng trên cả nước, thu về doanh thu ước tính hơn 6 tỷ đồng qua các sàn giao dịch điện tử. Các nguyên liệu dùng trong sản xuất chủ yếu là dung dịch, hương liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.