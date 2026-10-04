Khoan thăm dò quy mô lớn, hàng xóm Việt Nam bất ngờ tìm thấy hơn 1 triệu tấn 'vàng trắng' cho ngành xe điện, quy mô tăng 70%

Trung Quốc vừa công bố mở rộng cơ sở tài nguyên tại mỏ lithium Jiada ở tỉnh Tứ Xuyên thêm 70,5%, qua đó củng cố nguồn cung trong nước đối với kim loại quan trọng cho pin xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Theo Tân Hoa Xã, sau các hoạt động thăm dò mới, mỏ lithium Jiada tại Tứ Xuyên đã xác định thêm lượng tài nguyên tương đương khoảng 1,05 triệu tấn lithium cacbonat.

Phần tài nguyên bổ sung gồm 33,52 triệu tấn quặng, chứa khoảng 423.800 tấn oxit lithium, với hàm lượng trung bình 1,26%. Lượng tài nguyên này đã được Bộ Tài nguyên Trung Quốc xem xét và đăng ký.

Trước đó, mỏ Jiada được ghi nhận khoảng 1,48 triệu tấn lithium cacbonat tương đương. Phần bổ sung mới giúp tổng tài nguyên của mỏ lên khoảng 2,53 triệu tấn, tăng 70,5% so với con số trước đó.

Động thái này củng cố vị thế của Jiada như một trong những mỏ lithium đá cứng đáng chú ý tại Trung Quốc.

Công ty khai thác Dazhong, đơn vị đầu tư dự án, cho biết khu vực khai thác ban đầu được phê duyệt với công suất 2,6 triệu tấn quặng mỗi năm. Khi vận hành hết công suất, khu vực này được ước tính có khả năng sản xuất khoảng 50.000 tấn lithium cacbonat mỗi năm.

Tuy nhiên, dự án vẫn đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để được cấp giấy phép khai thác và vận hành.

Lithium là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và nhiều thiết bị điện tử tiêu dùng. Trong bối cảnh ngành xe điện và năng lượng sạch Trung Quốc phát triển mạnh, việc bảo đảm nguồn cung kim loại này trở thành vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với nước này.

Trung Quốc sở hữu nguồn tài nguyên lithium đáng kể nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ bên ngoài. Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Kim loại Màu Trung Quốc, khoảng 60% nhu cầu lithium của nước này trong năm 2025 vẫn phải dựa vào nguồn cung nước ngoài.

Trung Quốc hiện nhập khẩu quặng lithium từ Australia, Zimbabwe và Brazil, trong khi Chile và Argentina là những nguồn cung lithium cacbonat nhập khẩu chủ yếu.

Trong tháng 1/2025, Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc cho biết những kết quả mới trong hoạt động thăm dò đã giúp nâng tỷ trọng trữ lượng lithium của Trung Quốc lên 16,5% tổng trữ lượng toàn cầu, đưa nước này đứng thứ hai thế giới theo ước tính của cơ quan này.

Việc mở rộng mỏ Jiada được kỳ vọng tiếp tục củng cố nguồn tài nguyên trong nước và giảm bớt mức độ phụ thuộc vào nguồn cung quốc tế.

Mỏ Jiada nằm trong vành đai lithium kéo dài qua khu vực Tây Côn Luân, Tống Bàn và Garze ở miền Tây Trung Quốc. Vành đai này dài khoảng 2.800 km và được các nhà địa chất Trung Quốc gọi là "vành đai lithium châu Á", đồng thời được xem là khu vực tập trung nguồn tài nguyên lithium đá cứng chủ yếu của nước này.

Ông Wang Denghong, Giám đốc Viện Tài nguyên Khoáng sản thuộc Học viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, nhận định lượng tài nguyên mới sẽ củng cố cơ sở tài nguyên lithium tại phía Tây Tứ Xuyên, tăng cường an ninh nguồn cung trong nước và góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Tứ Xuyên cũng ghi nhận một số kết quả thăm dò lithium đáng chú ý trong những năm gần đây. Năm 2024, chính quyền địa phương công bố phát hiện tại mỏ Murong ở Yajiang khoảng 990.000 tấn oxit lithium.

Trong khi đó, tháng 7 năm ngoái, tỉnh Hồ Nam thông báo mỏ Jijiaoshan có khoảng 490 triệu tấn quặng, chứa 1,31 triệu tấn oxit lithium.

Theo báo cáo của Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc, trong năm 2025, nước này đã xác định thêm 8 mỏ lithium mới trên toàn quốc.

Các phát hiện mới nằm trong chiến dịch thăm dò khoáng sản quy mô lớn được Trung Quốc triển khai từ năm 2021, nhằm gia tăng nguồn cung các tài nguyên năng lượng và khoáng sản chiến lược, đồng thời tăng cường khả năng tự chủ của chuỗi cung ứng.