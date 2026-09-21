Khoan thẳng đứng xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu 45 triệu thùng tại quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi

Công ty năng lượng OMV của Áo vừa phát hiện một giếng dầu có tiềm năng khai thác thương mại tại lưu vực Sirte, Libya, sau khi hoàn tất các đánh giá kỹ thuật và kinh tế. Phát hiện mới được kỳ vọng bổ sung nguồn cung cho quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất châu Phi.

Giếng dầu mới được phát hiện tại khu vực Essar, thuộc lưu vực Sirte của Libya. OMV hiện là đơn vị vận hành khu vực này và nắm giữ 12% cổ phần trong khu vực nhượng quyền C103.

Theo Libya Observer, các nghiên cứu của OMV cho thấy trữ lượng tài nguyên có thể khai thác tại phát hiện mới lên tới 45 triệu thùng dầu. Tuy nhiên, để đưa nguồn tài nguyên này vào khai thác, dự án vẫn cần trải qua các bước đánh giá và phát triển tiếp theo.

Công ty dầu khí Zueitina của Libya sẽ chịu trách nhiệm quản lý quá trình phát triển mỏ dầu. Vị trí của phát hiện được đánh giá có lợi thế nhờ nằm gần hệ thống cơ sở hạ tầng dầu khí hiện hữu, qua đó có thể hỗ trợ quá trình kết nối và khai thác trong tương lai.

Việc tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có có thể giúp giảm yêu cầu đầu tư mới, đồng thời rút ngắn thời gian triển khai nếu dự án được phê duyệt và đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, kinh tế cần thiết.

Phát hiện của OMV góp phần làm nổi bật tiềm năng dầu khí còn chưa được khai thác tại Libya, quốc gia Bắc Phi đang sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất châu lục.

Theo Business Insider Africa, Libya có khoảng 48,4 tỷ thùng dầu đã được chứng minh, đứng thứ chín trên thế giới. Hoạt động khai thác và xuất khẩu hydrocarbon vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nước này, đóng góp hơn 90% tổng thu ngân sách nhà nước theo thông tin được dẫn lại.

Mặc dù sở hữu nguồn tài nguyên lớn, ngành dầu khí Libya nhiều năm qua chịu ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị, xung đột nội bộ và các vấn đề an ninh. Những yếu tố này thường xuyên gây gián đoạn hoạt động sản xuất, vận chuyển và xuất khẩu dầu.

Tuy nhiên, các hoạt động thăm dò vẫn tiếp tục được triển khai nhằm tìm kiếm những mỏ dầu khí mới, qua đó bổ sung trữ lượng và duy trì năng lực sản xuất của quốc gia.

Phát hiện mới diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động từ những rủi ro địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Căng thẳng tại Trung Đông cùng những bất ổn liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có thể ảnh hưởng đến dòng chảy dầu mỏ quốc tế. Đây là tuyến hàng hải quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Các rủi ro về nguồn cung đang thúc đẩy nhiều quốc gia nhập khẩu năng lượng tìm kiếm những nguồn cung thay thế và mở rộng quan hệ với các khu vực giàu tài nguyên. Trong bối cảnh đó, Libya được xem là một thị trường có tiềm năng nhờ sở hữu trữ lượng dầu lớn, dù hoạt động khai thác vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị và an ninh.

Trước đó, hồi tháng 5, Libya cũng được thông tin đã phát hiện một mỏ dầu khí với khoảng 370.000 m³ khí đốt và hơn 300 thùng dầu. Những phát hiện này cho thấy tiềm năng tài nguyên của quốc gia Bắc Phi vẫn còn đáng kể, trong khi khả năng khai thác thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện đầu tư, hạ tầng và tình hình ổn định tại địa phương.