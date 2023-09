Khoảng 22 triệu giấy phép lái xe máy sẽ phải đổi?

Vì sao phải đổi giấy phép lái xe cấp trước tháng 7/2012

Tại dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất đổi giấy phép lái xe máy vật liệu bìa được cấp trước ngày 1/7/2012 sang thẻ nhựa.

Đại diện Cục đường bộ Việt Nam cho biết, giấy phép lái xe môtô vật liệu bìa thiếu dữ liệu ngày tháng sinh, số căn cước công dân nên không thể tích hợp hệ thống quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam cũng như dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử (VNeID). Do đó, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất Bộ Công an bổ sung điều khoản này vào dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 22 triệu giấy phép lái máy không thời hạn bằng vật liệu giấy (các loại bằng A1, A2 và A3) được cấp từ năm 1995 đến tháng 7/2012. Nếu dự thảo luật được thông qua, người sử dụng giấy phép lái xe này sẽ phải làm thủ tục đổi mới sang thẻ nhựa (PET).

Trong thời gian này, người dân có bằng lái xe máy cấp trước ngày 1/7/2012 có thể chủ động đi làm thủ tục cấp đổi bằng lái xe mới để tích hợp được bằng lái vào ứng dụng VNeID.

Liên quan đến đề xuất trên, chuyên gia giao thông Bùi Danh Liên cho biết, ủng hộ việc đổi giấy phép lái xe không thời hạn từ bìa giấy sang thẻ nhựa. Bởi theo ông Liên việc chuyển đổi này tạo thuận tiện cho người dân, nhất là khi các dữ liệu được cập nhật và hiển thị trên hệ thống VNeID. Tuy nhiên, ông Liên cũng cho rằng việc thay đổi trên phải có lộ trình, không làm mất thời gian cũng như tốn kém kinh phí cho người dân.

Tương tự, TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng, để tạo được sự đồng thuận của người dân, chính sách đổi giấy phép lái xe phải đáp ứng được 3 điều kiện, đó là không gây phiền hà cho người dân, chi phí và phải đưa ra lộ trình đổi hợp lý. Trong đó, phải đặc biệt lưu ý đến việc không “đẻ” thêm nhiều thủ tục, không buộc người đổi bằng phải học và thi lại.

Quy trình 5 bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi giấy phép lái xe

Bước 1: Chọn cơ quan tiếp nhận, địa điểm tiếp nhận và lý do cấp đổi

Bước 2: Nhập số giấy phép lái xe và tra cứu; nhập số giấy khám sức khỏe điện tử hoặc đính kèm giấy khám sức khỏe đã chứng thực điện tử

Bước 3: Đính kèm ảnh chân dung theo tiêu chuẩn, bản chụp giấy phép lái xe và bản chụp căn cước công dân hoặc hộ chiếu; bổ sung địa chỉ email và số điện thoại liên hệ

Bước 4: Chọn hình thức nhận kết quả và thực hiện thanh toán lệ phí giấy phép lái xe

Bước 5: Theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ: Bấm vào tên tài khoản, thông tin cá nhân để theo dõi danh sách hồ sơ đã nộp.

Hiện nay, người đổi giấy phép không cần giấy khám sức khỏe, hồ sơ giấy phép cũ, mức phí là 135.000 đồng.