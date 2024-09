Khoảnh khắc lặp lại sau 10 năm: Kỳ Duyên lần thứ 2 đăng quang hoa hậu

Đêm 14/9, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chính thức được gọi tên cho danh hiệu Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2024. Sau 10 năm chờ đợi, cuối cùng Kỳ Duyên cũng trở thành đại diện Việt Nam dự thi quốc tế. Người đẹp sẽ tham dự cuộc thi Miss Universe 2024 tại Mexico vào tháng 11 năm nay.

Ngay tại khoảnh khắc đăng quang, Kỳ Duyên cũng chia sẻ, cô sẽ trích 500 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Số tiền thưởng còn lại, sau khi sử dụng vào việc chuẩn bị dự thi Miss Universe, Kỳ Duyên cũng sẽ tiếp tục đóng góp.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 của Kỳ Duyên

Chiến thắng của Kỳ Duyên đang rất được lòng số đông fan sắc đẹp trong nước, nằm trong dự đoán của nhiều khán giả.

Tại vòng thi ứng xử top 5, Kỳ Duyên nhận câu hỏi: "Có quan điểm cho rằng các cuộc thi tìm kiếm nhân tài ở Việt Nam gây ra hiện tượng chảy máu chất xám khi đa số các cá nhân xuất sắc từng được tài trợ học bổng du học lại ít trở về để phục vụ đất nước. Bạn nghĩ sao về điều này?".

Cô trả lời: "Tôi thấy vui và tự hào khi nhiều tài năng trẻ Việt Nam được sinh sống ở nước ngoài dưới cái tên của người Việt. Tôi vẫn luôn ủng hộ các chương trình hay các mạnh thường quân trao tặng học bổng cho các tài năng Việt Nam được phát triển ở quốc tế. Tuy nhiên, với tôi việc chảy máu chất xám không quá đáng lo nếu chúng ta tiếp tục trau dồi, xây dựng cho tài năng trẻ của đất nước".

Với câu hỏi ứng xử top 3: "Các cuộc thi hoa hậu bản chất chỉ là giải trí, người đẹp đăng quang không thể đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ của cả một đất nước, bạn đồng ý hay phản đối?".

Kỳ Duyên trả lời: "Vẻ đẹp của một cô gái không thể đại diện cho toàn đất nước, nhưng câu chuyện của cô ấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Câu chuyện của tôi là dám thực hiện ước mơ trong 2 lần thi hoa hậu. Việc dám ước mơ của mỗi cá nhân là tiền đề, cơ sở để nước Việt Nam ngày càng phát triển hơn".

2 lần đăng quang của Hoa hậu Kỳ Duyên

Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Dù trải qua nhiệm kỳ hoa hậu với nhiều "sóng gió", nhưng trong 10 năm qua, Kỳ Duyên đã dần lấy lại niềm tin và tình yêu mến của khán giả bằng những thay đổi tích cực. Hiện tại, cô đang là người mẫu, doanh nhân, KOL, nhà sáng tạo nội dung có lượng fan đông đảo bậc nhất showbiz Việt. Trước khi thi Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên từng làm huấn luyện viên các cuộc thi The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)...