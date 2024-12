Khoảnh khắc mẹ Doãn Hải My chung khung hình với mẹ Văn Hậu hút 1,3 triệu view, mối quan hệ thông gia được hé lộ

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Cũng vì vậy, mọi công việc trong gia đình đều có sự giúp đỡ của mẹ đẻ và mẹ vợ. Hai bên thông gia thường xuyên gặp nhau nhưng cách vợ chồng cầu thủ sinh năm 1999 đối đáp với bên nội, bên ngoại luôn nhận được lời khen của dân tình.

Hải My khoe video đưa hai mẹ cùng đi chơi

Bé Lúa theo cả bà nội và bà ngoại

Khoảnh khắc 2 bà cùng chăm cháu

Kể từ lúc vợ Văn Hậu sinh con, mối quan hệ của hai nhà càng gắn bó hơn. Mẹ Văn Hậu và mẹ Hải My đều dành trọn thời gian chăm sóc cháu là bé Lúa. Mới đây, Hải My cũng hé lộ khoảnh khắc các bà đưa bé Lúa đi chơi. Nàng WAG cùng hai mẹ đi uống nước và trông cháu. Nhóc tỳ được cả hai bà cưng chiều và cùng bế. Đáng chú ý, mẹ Hải My còn bế cháu và tương tác với bà thông gia. Video này nhanh chóng thu hút 1,3 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Văn Hậu vẫn chấn thương nhưng luôn có vợ đồng hành

Cô nàng được lòng gia đình chồng

Về phía Văn Hậu, một năm qua cầu thủ này vẫn đang chật vật tìm cách trở lại sân cỏ. Hậu vệ người Thái Bình mới bước sang tuổi 25 nhưng có hai lần nghỉ dài hạn do chấn thương và chưa hẹn ngày có thể tái xuất. Việc anh không thể dự AFF Cup 2024 là tổn thất lớn của tuyển Việt Nam. Đó chắc chắn là điều đáng tiếc cho HLV Kim Sang Sik. Vì tài năng của Đoàn Văn Hậu được đánh giá rất cao trong 6 năm qua.