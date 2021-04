Khởi công Hoian d’Or – dự án giao thoa văn hóa, nghỉ dưỡng, du lịch giữa lòng di sản Hội An

Viên ngọc quý giữa lòng Hội An

Là một điểm đến lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước ở dải đất miền Trung, Hội An (TP Hội An – tỉnh Quảng Nam) luôn đem đến cho du khách dấu ấn riêng. Với tâm niệm gìn giữ và phát triển Hội An, sáng 18/4/2021 Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp đã long trọng tổ chức lễ khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hoá Hoian d’Or.

Sự kiện đã đánh dấu sự chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản Hội An nói riêng và khu vực duyên hải miền Trung nói chung. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp đã ký kết hợp tác với đơn vị tổng thầu, tư vấn giám sát, các đơn vị tư vấn thiết kế và các đối tác chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Thành (Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp) - đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, tọa lạc tại vị trí vàng son, dự án Hoian d’Or nằm liền ngay phố cổ Hội An, có quy mô 24,5ha. "Chúng tôi băn khoăn, trăn trở và quyết tâm để dự án Hoian d’Or trở thành một điểm đến thỏa mãn những nhu cầu về nghỉ dưỡng du lịch, văn hóa, trải nghiệm độc đáo", ông Thành chia sẻ.

Theo ông Thành, sự kết hợp đầy đủ và hoàn chỉnh giữa các loại hình dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cùng dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí, dự án Hoian d’Or sẽ mang đến cho cư dân giá trị sống vượt bậc cùng những trải nghiệm mang đậm phong vị và bản sắc văn hóa miền di sản. Bên cạnh đó, với mục tiêu đem lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách cùng hệ tiện ích xứng tầm, Hoian d’Or được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các du khách trong nước và quốc tế, góp phần vào sự phát triển du lịch của Hội An trong tương lai.

Ông Nguyễn Văn Lanh (Phó Chủ tịch UBND TP Hội An) phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Lanh (Phó Chủ tịch UBND TP Hội An) đã thay mặt lãnh đạo thành phố và bà con nhân dân tỏ ra vui mừng khi Hoian d’Or được chính thức khởi công. Ông Lanh cho rằng, đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã khiến Hội An bị ảnh hưởng rất nhiều, trong đó có nhiều doanh nghiệp, tổ chức bị ngừng hoạt động. Dự án Hoian d’Or được khởi công là nỗ lực phi thường của Chủ đầu tư để tạo nên một bức tranh mới giúp Hội An hội nhập, vươn mình phát triển.

Ông Nguyễn Văn Lanh cũng đánh giá rất cao những ý tưởng mà Hoian d’Or sẽ triển khai và hình thành trong tương lai ngắn. "Đây là một trong những dự án rất hiếm mà đi đúng định hướng của thành phố, từ kiến trúc, nội dung quy hoạch, nhấn mạnh vào sinh thái – văn hóa – du lịch. Từ đó dự án Hoian d’Or sẽ làm phát triển hơn những điều kiện tự nhiên của Hội An", Phó Chủ tịch UBND TP Hội An nói.

Kế thừa, tiếp bước miền di sản

Cũng tại buổi lễ, ông Pierre Huyard và ông Dương Việt Hùng - đại diện công ty thiết kế kiến trúc Huni Architectes – thay mặt cho các đơn vị thiết kế phát biểu và giới thiệu tổng quan concept dự án. Được lấy cảm hứng từ những tuyến phố tấp nập của Hội An, Maison de Ville chính là viên ngọc tỏa sáng giữa các khối kiến trúc của Hoian d’Or. Đặc biệt dự án kiến tạo nên tuyến phố đi bộ độc đáo với 3 trục tâm điểm: Trục Văn hóa kết nối trực tiếp với không gian văn hóa ở phía Tây; Trục Thương mại kết nối trực tiếp với trung tâm hội nghị thương mại ở phía Nam; Trục Sinh thái kết nối trực tiếp với khu công viên sinh thái ở phía Đông.

Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp ký kết hợp tác phát triển dự án với đơn vị tổng thầu và Tư vấn giám sát.

Hoian d’Or tọa lạc tại phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Với vị trí ấn tượng ngay trong lòng thành phố, cách khu phố cổ chỉ 800m, dự án được các nhà đầu tư đánh giá là bất động sản nghỉ dưỡng hiếm hoi nằm giữa trung tâm phố cổ Hội An.

Tổng thể mặt bằng dự án trong tương lai

Với quy mô 24,5 ha, giáp 3 mặt sông, hơn 90% diện tích được bao phủ bởi sông Thu Bồn, cây xanh và cảnh quan tự nhiên, dự án được quy hoạch trở thành tổ hợp Nghỉ dưỡng – Giải trí – Mua sắm – Trải nghiệm văn hóa hàng đầu. Hoian d’Or hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa, sinh thái, chăm sóc sức khỏe độc đáo, góp phần kết nối, lan tỏa nét văn hóa vàng son của Hội An xưa và nay.

Lễ khởi công dự án Hoian d’Or.

Để mang đến những trải nghiệm cũng như giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống đáng mơ ước tại Hoian d’Or, Chủ đầu tư đã dày công nghiên cứu và đưa ra nhiều loại hình sản phẩm như Shophouse, Villa, Boutique, Hotel, Condotel cùng nhiều tiện ích như không gian văn hóa, bến thuyền, tuyến phố đi bộ, quảng trưởng cộng hưởng, trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, công viên sinh thái trải nghiệm…