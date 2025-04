Khởi đầu từ kỹ sư – Tinh thần sáng tạo, đổi mới và tầm nhìn toàn cầu

Ông Lê Tấn Phước, Chủ tịch HĐQT CTCP SEAREFICO (SRF) bồi hồi nhớ về hành trình từ lúc mới "khởi nghiệp" tới nay đã khẳng định được vị thế hàng đầu trong ngành, xác lập khát vọng trở thành Tập đoàn Kỹ thuật và Công nghệ vươn tầm khu vực và thế giới.

Năm 2024, SRF tiếp tục trong Top 10 nhà thầu cơ điện năm 2024; top 100 nơi làm việc tốt nhất liên tiếp nhiều năm 2021-2024, Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2024… tiếp nối thành tích và khẳng định năng lực dẫn đầu trên hai lĩnh vực Lạnh công nghiệp và Cơ điện công trình (M&E), trở thành nhà thầu lớn nhất trong nước có khả năng đảm nhận trọn gói các công trình quy mô lớn theo tiêu chuẩn kỹ thuật và thông lệ quản lý quốc tế.

Theo ông Phước, mỗi dự án là một thử thách nhưng đội ngũ luôn tìm kiếm giải pháp tối ưu cho hệ thống M&E, lạnh công nghiệp, vật liệu cách nhiệt PIR, các hệ thống kho tự động và nhà máy thông minh… với chất lượng cao và chi phí thấp để góp phần tối ưu chi phí đầu tư ban đầu cho khách hàng, giúp khách hàng nâng cao lợi thế cạnh tranh về giá cả và chất lượng. Nhờ đó, sản phẩm dịch vụ của Công ty dần dần thay thế hàng nhập khẩu.

Hiện nay, khi mở rộng ra thị trường quốc tế, SRF tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hợp tác chiến lược, mang đến giải pháp kỹ thuật tiên tiến và bền vững, hướng tới một tương lai vững mạnh.

Trong vai trò dẫn đắt, đầu tàu, điều gì khiến ông thấy tự hào nhất về đội ngũ kỹ sư của công ty trong suốt chặng đường phát triển này?

Đó chính là tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên trong tinh thần tự tôn dân tộc, sự dấn thân của đội ngũ kỹ sư qua nhiều thế hệ đã đưa công ty đi từ những bước đi nhỏ bé đến những thành tựu to lớn. Họ không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà liên tục tìm cách cải tiến quy trình, thử nghiệm những công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình. Chúng tôi luôn đi trước các đối thủ cạnh tranh một bước và nhờ đó, Công ty luôn dẫn dắt thị trường cả về tiêu chuẩn chất lượng, quy mô dự án thực hiện; đồng thời luôn đi đầu đổi mới công nghệ trong sản xuất – thi công và áp dụng những chuẩn mực quản lý tốt trên thế giới.

Vậy yếu tố tiên quyết nào giúp công ty có thể mở rộng quy mô và hướng ra toàn cầu?

Đó là sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, tầm nhìn chiến lược và văn hóa doanh nghiệp. Với triết lý kinh doanh là kinh doanh để làm giàu và phụng sự xã hội bằng cách tạo ra những sản phẩm mang niềm tự hào Made in Vietnam đi ra toàn cầu. Đội ngũ của chúng tôi luôn không ngừng học hỏi và đổi mới, từ việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong M&E, lạnh công nghiệp đến việc cải tiến công nghệ, vật liệu và nâng cao năng lực quản trị. Từ nhiều năm trước, Searefico Group đã có chiến lược nhân sự tiệm cận đến chiến lược phát triển và được đánh giá là môi trường phát triển nghề nghiệp tốt nhất, đồng thời cũng là Công ty có hoạt động chuyển giao thế hệ lãnh đạo thành công.

Kế hoạch vươn ra toàn cầu của Công ty sắp tới sẽ như thế nào?

Chúng tôi đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường quốc tế với trọng tâm là gia tăng xuất khẩu sản phẩm – dịch vụ sang thị trường Mỹ và Nhật Bản. Bằng việc hợp tác với các đối tác chiến lược có thế mạnh về độ phủ thị trường, bí quyết công nghệ và năng lực quản trị. Đồng thời, chúng tôi cũng không dựa hẳn vào đối tác nhưng vẫn đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để nâng cao năng lực cạnh tranh. Cụ thể là sản phẩm và dịch vụ của các công ty trong Tập đoàn luôn dẫn đầu về khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.

Công ty có lợi thế cạnh tranh của công ty khi bước ra sân chơi quốc tế là gì?

Có thể gói gọn trong (1) Năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên sâu, (2) Sản phẩm chất lượng cao và giải pháp công nghệ tiên tiến nhưng giá cả cạnh tranh, (3) Hợp tác chiến lược với các đối tác Nhật Bản.

Với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Lạnh Công nghiệp, 30 năm trong lĩnh vực M&E và vật liệu cách nhiệt, 15 năm trong lĩnh vực tự động hóa và 10 năm về năng lượng tái tạo, chúng tôi đã triển khai thành công nhiều dự án quy mô lớn với tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế trong và ngoài nước. Đội ngũ chuyên gia và quản lý đến từ nhiều nước như Anh, Ý, Úc, Nhật, Hàn cũng là một lực lượng nòng cốt giúp chúng tôi đào tạo nâng cấp cán bộ kỹ thuật và quản lý đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường nước ngoài.

Chúng tôi luôn tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là vật liệu cách nhiệt panel PIR và các hệ thống kho lạnh, kho mát và dây chuyền sản xuất thông minh tích hợp AI, IoT... Điều này giúp nâng cao hiệu suất, giảm chi phí đầu tư và vận hành; tạo ra lợi thế so sánh với các đổi thủ cạnh tranh trong và ngoài nước. Sản phẩm của chúng tôi đã được xuất đi nhiều nước như Nga, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Indonesia và gần đây là Nhật Bản và Phillipines.

Với cổ đông chiến lược Taisei Oncho, Sanyo E&C đồng hành hơn 12 năm qua và mới đây là Hoshizaki là tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản đã liên doanh với chúng tôi với mục tiêu chiếm lĩnh vị trí số 1 toàn cầu đối với sản phẩm tủ đông thương mại. Đây có thể xem là động lực giúp chúng tôi tiếp cận với các tiêu chuẩn quản lý và công nghệ tiên tiến, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất trên thế giới.

Lợi thế quan trọng nhất giúp công ty có thể cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế?

Đó chính là chất lượng sản phẩm - dịch vụ đi kèm với giải pháp công nghệ tiên tiến với giá cả cạnh tranh. Việc đổi mới công nghệ cũng đóng vai trò quyết định trong nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành. Khi kết hợp điều này với chi phí đầu tư hợp lý và khả năng tùy chỉnh linh hoạt, chúng tôi có thể mang lại giá trị vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Mục tiêu là chuyển sự chú ý của khách hàng từ "Quan tâm" sang "Rất quan tâm" và "Mong muốn" .

Việc hợp tác với đối tác Nhật Bản sẽ giúp công ty mở rộng thị trường quốc tế như thế nào?

Hợp tác với đối tác Nhật Bản sẽ giúp công ty tiếp cận công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế ở đẳng cấp cao. Các công ty Nhật thường áp dụng các quy trình nghiêm ngặt, kiểm soát tốt chất lượng và ứng dụng công nghệ hàng đầu, giúp tăng tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Đồng thời, hợp tác với một đối tác Nhật Bản có tên tuổi sẽ giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, châu Âu.

Thị hiếu của người Việt cũng như các nước trên thế giới vẫn ưa chuộng hàng Nhật. Các công ty Nhật luôn giữ chữ tín. Văn hóa kinh doanh của người Nhật gần với người Việt hơn các nước Âu - Mỹ.

Hàng hóa Nhật Bản ít bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực của các cuộc chiến thương mại toàn cầu. Nếu hướng đến xuất khẩu thì yếu tố này là rất quan trọng.

Được biết, công ty đang tìm kiếm đối tác chiến lược, tiêu chí lựa chọn đối tác là gì, thưa ông?

Kinh doanh không chỉ cần có vốn. Chúng tôi cũng cần thị trường, công nghệ và quản trị. Quan trọng hơn là con người. "Business is all about people". Bạn làm việc với ai là câu hỏi đầu tiên. Đối tác có chung tầm nhìn, cùng hệ giá trị, có thiện chí hợp tác và mục tiêu phát triển bền vững hay không. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội liên doanh, liên kết và M&A cho các công ty con khác như Searee, Searefico E&C, Greenpan và Phoenix. Chúng tôi xác định đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ thống kinh doanh toàn cầu và song song đó, nâng cao sức mạnh tài chính của tập đoàn.

Công ty có định tham gia liên doanh, liên kết với đơn vị nào khác như cách đa số các công ty ngành xây dựng đang làm để trúng thầu dự án lớn trong và ngoài nước?

Trong ngành xây dựng việc liên danh, liên kết là một chiến lược quan trọng để gia tăng cơ hội trúng thầu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng tôi luôn tìm kiếm các đối tác phù hợp, đặc biệt là những công ty uy tín có thế mạnh về quan hệ, trình độ quản lý và năng lực tài chính. Với các dự án lớn trong và ngoài nước, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các tổng thầu quốc tế hoặc các nhà cung cấp giải pháp chuyên biệt để tạo ra các liên minh vững chắc, mục tiêu là hợp tác lâu dài, đảm bảo khả năng thực hiện dự án với chất lượng và tiến độ vượt mong đợi.

Công ty sẽ tiếp tục đổi mới như thế nào để giữ vững lợi thế cạnh tranh trong tương lai?

Chúng tôi xác định trình độ công nghệ, năng lực lãnh đạo và văn hóa doanh nghiệp là 03 trụ cột chính trong chiến lược phát triển. Trong thời gian tới, công ty sẽ tập trung tăng đầu tư vào R&D để nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến trong các hoạt động truyền thống trên tinh thần liên tục cải tiến. Với các lĩnh vực mới, dự án mới, luôn ưu tiên các giải pháp công nghệ tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Tối đa hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số hóa, ứng dụng tự động hóa trên nền IoT. Với các dự án do Công ty thi công mục tiêu là 100% ứng dụng BIM trong thiết kế, thi công, quản lý vận hành và bảo trì bảo dưỡng. Trong sản xuất, mục tiêu là mở rộng hợp tác và chia sẻ chuỗi giá trị với các đối tác bên ngoài, chỉ tập trung vào những khâu trọng yếu hoặc công đoạn có bí quyết công nghệ, lợi thế cạnh tranh.

Và tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các đối tác có thế mạnh về công nghệ và thị trường để tăng vốn, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.