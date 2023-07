Khởi động chương trình “A Year of Robotics 2024” và Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2024

Hồi tháng 5/2023, lần đầu tiên trong lịch sử, 19 đội tuyển Robotics của Việt Nam tham dự hạng mục VEX IQ tại Giải vô địch Robotics lớn nhất thế giới, VEX Robotics World Championship 2023 tại Texas, Hoa Kỳ.

Mặc dù là lần đầu tiên tham dự cuộc thi tầm cỡ quốc tế, Việt Nam đã đứng thứ 5 thế giới về số lượng đội chơi quốc tế lớn nhất góp mặt tại VEX Robotics World Championship 2023 trong lần đầu tiên tham dự và đã giành được 5 giải thưởng quan trọng.

Để đạt được điều này, hơn 150 đội chơi từ hơn 30 tỉnh thành trên khắp cả nước, trong đó có những tỉnh thành xa xôi như Yên Bái, Lào Cai, Đồng Tháp đã tham dự Giải vô địch Quốc gia VEX IQ 2023 do STEAM for Vietnam, các Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và TP.HCM (trực thuộc Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam) và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vào tháng 2/2023.

Tiếp nối thành công của Chương trình “A Year of Robotics 2023”, STEAM for Vietnam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức Chương trình “A Year of Robotics 2024”. Chương trình không chỉ hướng tới mục tiêu mang giáo dục Robotics hiện đại tới học sinh Việt Nam hoàn toàn miễn phí, đưa tài năng Việt Nam tranh tài tại đấu trường quốc tế, mà còn trang bị đầy đủ kiến thức về Robotics cho đội ngũ giáo viên trong nước.

Nhà đồng sáng lập tổ chức STEAM for Vietnam, Tiến sĩ Trần Việt Hùng cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì giờ đây các em học sinh ở các vùng miền của Việt Nam có cơ hội được học tập và tham gia các thử thách không khác gì so với các em học sinh ở các nước phát triển như Mỹ. Hy vọng là qua những trải nghiệm như cuộc thi lần này, các em dần dần sẽ có các kỹ năng và kinh nghiệm để sau này có thể cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu”.

Được biết, Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2024 là ngày hội dành cho tất cả học sinh đam mê Robotics trên cả nước và không có rào cản về giới tính, dân tộc và địa lý để tranh tài. Mục tiêu của giải đấu giúp học sinh trau dồi các kỹ năng quan trọng cho tương lai và có cơ hội được thi đấu tại đấu trường quốc tế. Giải đấu được tổ chức tiêu chuẩn của REC Foundation với mục tiêu lựa chọn 40 đội tuyển Việt Nam đủ điều kiện tranh tài tại đấu trường Robotics lớn nhất thế giới, VEX Robotics World Championship 2024.

Giải đấu dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 300 đội chơi tại hạng mục VIQRC và 50 đội chơi tại hạng mục VRC. Giải đấu được đồng tổ chức bởi STEAM for Vietnam, Trung tâm Hoa Kỳ ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (trực thuộc Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ Việt Nam) và Đại học Bách khoa Hà Nội đồng tổ chức dự kiến vào tháng 1/2024 tại Hà Nội.

Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2024 có 2 hạng mục thi đấu: Hạng mục VIQRC sử dụng robot VEX IQ dành cho học sinh Tiểu học và Trung học (dưới 15 tuổi) và Hạng mục VRC sử dụng robot VEX V5 dành cho học sinh Trung học và Phổ thông (dưới 19 tuổi). Đề bài chính thức của mùa giải VEX Robotics 2023-2024 là đề bài “Full Volume” với hạng mục VIQRC và “Over Under” với Hạng mục VRC. Các đội chơi sẽ tranh tài tại nhiều thử thách: Thử thách Liên minh (Teamwork Challenge), Thử thách điều khiển từ xa (Driving Skills Challenge) và Thử thách lập trình tự hành (Programming Skills Challenge).

Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2024 sẽ mở đơn từ tháng 7/2023 và chính thức khởi động vào tháng 9/2023 với chuỗi hoạt động giao lưu với các trường học trên cả nước của STEAM for Vietnam. Ngoài ra, STEAM for Vietnam sẽ xây dựng thư viện gồm các tài liệu đào tạo độc quyền từ VEX Robotics và chuỗi workshop kết nối các chuyên gia Robotics với các đội chơi để nâng cao kiến thức chuyên môn và năng lực thi đấu cho học sinh.

Bên cạnh đó, STEAM for Vietnam sẽ tổ chức các buổi hướng dẫn cách thức tổ chức giải đấu giao hữu VEX Robotics theo đúng tiêu chuẩn của REC Foundation nhằm giúp các trường học trên cả nước có thể tự tổ chức các giải giao hữu Robotics và học sinh có thêm cơ hội thực hành và thi đấu.

Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics 2024 và dự án “A Year of Robotics 2024” thể hiện mạnh mẽ sứ mệnh của STEAM for Vietnam muốn trang bị cho thế hệ tương lai Việt Nam một nền giáo dục STEAM mạnh mẽ, tầm cỡ đẳng cấp thế giới và công nghệ tiên tiến nhất để cạnh tranh toàn cầu.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa, Giải vô địch Quốc gia Vietnam VEX Robotics National Championship 2024 và dự án “A Year of Robotics 2024” rất phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh giáo dục STEM tới học sinh, nhằm thu hút các em hứng thú tới Toán, Vật lý, Hoá học, Điều khiển học, và Lập trình đăng ký vào Bách khoa, nâng cao chất lượng đầu vào.

Ông Cameron Thomas Shah, Người phát ngôn của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ: “Năm nay, Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Khuôn khổ này bao gồm hợp tác về giáo dục, khoa học và công nghệ. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua các Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cam kết trân trọng mối quan hệ đối tác này bằng việc cung cấp các cơ hội về giáo dục, để giúp học sinh sinh viên Việt Nam cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực STEAM. Giải vô địch Quốc gia VEX Robotics năm nay được tiếp nối trên thành công của năm trước là một dấu mốc quan trọng."