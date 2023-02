Khối ngoại liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại SBT

Vốn ngoại liên tục đổ vào các doanh nghiệp "xanh"



Tính đến 30/12/2022, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, Hose: SBT) liên tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh và đạt 14,3%, tăng hơn 40% so với thời điểm đầu năm. Hiện SBT cũng đang thuộc hơn 18 Rổ ETFs và Index uy tín trong nước và thế giới với tổng cộng nắm giữ là hơn 26 triệu cổ phiếu, tăng 76% so với tháng trước. Nổi bật là Fubon FTSE Vietnam ETF-Quỹ ETF Đài Loan đã liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu với gần 15 triệu cổ phiếu, Van ISHARES MSCI, VANECK VIETNAM ETF với gần 8 triệu cổ phiếu, FRONTIER AND SELECT EM ETF với hơn 2,5 triệu cổ phiếu,...

Nhà đầu tư nước ngoài liên tiếp gia tăng sở hữu tại SBT

Nguồn: TTC AgriS

Trước bối cảnh chu kỳ "tiền rẻ" sẽ không còn, dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được chọn lọc một cách khắt khe, khả năng lựa chọn những cổ phiếu tốt sẽ là yếu tố trọng yếu quyết định hiệu suất của nhà đầu tư.



Có thể nói, đầu tư bền vững đang là xu hướng của thế giới, khi các quỹ đầu tư lớn đang tập trung ưu tiên rót vốn vào các doanh nghiệp có xếp hạng cao về tiêu chí ESG. Một khảo sát của PwC cho thấy tổng giá trị của các quỹ đầu tư có yếu tố ESG đã vượt qua các quỹ đầu tư truyền thống tới 9% trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019. Ngoài ra, các doanh nghiệp đạt điểm cao về tính bền vững cũng có xu hướng hoạt động tốt hơn, và hấp dẫn được nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư hơn.

Sớm nắm bắt xu thế này, trong suốt thời gian qua SBT luôn kiên định trên hành trình phát triển bền vững khi xây dựng chiến lược kinh doanh "xanh" làm nền tảng phát triển, tạo vị thế cạnh tranh và tạo đà cho những tham vọng mở rộng thị trường quốc tế. SBT tập trung phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị cây mía, cây dừa,… chuyển đổi mô hình canh tác sang hướng hữu cơ, tối ưu hóa giá trị cây trồng khi tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu từ các phế phụ phẩm trong quá trình sản xuất, chủ động nghiên cứu và áp dụng giải pháp ong mắt đỏ phòng trừ sâu bệnh từ thiên địch, không gây tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản,… tất cả hành động trên vì mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của nền nông nghiệp hiện đại song song với bảo vệ môi trường xung quanh, đáp ứng các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Vùng nguyên liệu ở Tully, Úc của TTC AgriS

Việc SBT tiếp tục giữ vững vị trí là công ty Mía Đường hàng đầu có tên trong Rổ chỉ số VNSI20 - Top 20 cổ phiếu có điểm phát triển bền vững cao hàng đầu thị trường chứng khoán là một đòn bẩy quan trọng giúp SBT có thể đón đầu xu hướng đầu tư ESG, tiếp cận dòng vốn đầu tư dễ dàng hơn, đặc biệt là các dòng vốn ngoại.



Bùng nổ vốn FDI vào Việt Nam - Thị trường chứng khoán trở thành kênh tiếp nhận vốn ngoại đầy hấp dẫn

Việt Nam hiện là nước tiếp nhận nguồn vốn FDI lớn thứ 3 trong khu vực và vẫn duy trì tăng trưởng ổn định qua nhiều năm. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong năm 2022 đạt gần 27,72 tỷ USD, mức giải ngân đạt kỷ lục 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế trong 35 năm qua (cập nhật đến 20/12/2022), Việt Nam đã thu hút được gần 438,7 tỷ USD vốn FDI. Trong số này, có 274 tỷ USD đã được giải ngân, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực, đã khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế và môi trường đầu tư của Việt nam.

Theo đó, các dòng vốn FDI đổ vào thị trường Việt Nam năm vừa qua phải kể đến việc đầu tư thông qua các quỹ ETF. Theo thống kê, trong năm qua, các quỹ ETF hoạt động trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam hút ròng tổng lượng vốn lên tới hơn 30.200 tỷ đồng, trong đó lượng vốn giải ngân vào Việt Nam khoảng 26.500 tỷ đồng (~1,1 tỷ USD), chiếm phần lớn lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Có thể nói, ETF đã đang và sẽ trở thành xu hướng lớn tại Việt Nam bởi nhiều lợi ích như giúp nhà đầu tư dễ dàng đa dạng hóa danh mục, hiệu quả chi phí, ngoài ra nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ gián tiếp sở hữu những cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà họ không thể mua được trực tiếp.

ETFs đóng góp đáng kể vào việc kéo dòng vốn ngoại trở lại Việt Nam

Trong năm qua, thị trường đã xuất hiện thêm nhiều ETF mới bao gồm cả nội và ngoại, có thể kể đến CSOP FTSE Vietnam 30 ETF, DCVFM VNMidcap ETF, KIM GROWTH VNFINSELECT ETF, MAFM VNDIAMOND ETF, FCAP VNX50 ETF. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp làn sóng ETF trở nên bùng nổ hơn trong thời gian tới.