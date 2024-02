Khởi tố 6 bị can liên quan sai phạm ở dự án sân bay Long Thành

Ngày 29-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi UBND các huyện/thành phố trên địa bàn về việc thông báo, đề nghị các cá nhân, hộ gia đình được hưởng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trái quy định thuộc dự án sân bay Long Thành chủ động hợp tác với các đơn vị chức năng để xử lý vụ việc.



Một góc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (hay còn gọi tái định cư sân bay Long Thành)

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, giải quyết các vụ án “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành. Đồng thời, Công an tỉnh khởi tố 6 bị can liên quan.

Trong 6 bị can có Nguyễn Tấn Biên, cán bộ địa chính xây dựng xã Lộc An, huyện Long Thành; Phạm Viết Mạnh, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành; Nguyễn Thị Ngọc Hân, ngụ huyện Long Thành…

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định họ có liên quan sai phạm trong việc định giá tài sản trên đất khi bồi thường đất làm dự án sân bay Long Thành.

Công an cũng phát hiện nhiều cá nhân có hành vi đưa hối lộ làm sai lệch, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi.



Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị chính quyền, công an địa phương thông báo đến người dân, đề nghị các cá nhân, hộ gia đình được hưởng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trái quy định tại dự án trên liên hệ cơ quan công an nộp lại tài sản hưởng sai quy định.

Đối tượng đưa hối lộ chủ động khai báo trước khi bị phát giác; người có chức vụ có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn chủ động ra đầu thú.

Hành vị che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Các đối tượng vi phạm chủ động trình báo, đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.