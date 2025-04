Khởi tố 63 bị can trong đường dây cờ bạc ngàn tỉ do "doanh nhân thành đạt" cầm đầu

Liên quan đến đường dây cờ bạc ngàn tỉ do "doanh nhân thành đạt" Tuấn "chợ Gốc" ở tỉnh Thái Bình cầm đầu, ngày 10-4, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết quá trình điều tra mở rộng chuyên án, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 63 bị can về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn "chợ Gốc"

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, cuối tháng 3-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên quan địa bàn nhiều tỉnh, thành phố.

Đến ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 39 bị can gồm những đối tượng cầm đầu, chủ mưu và điều hành chính trong đường dây đánh bạc. Đáng chú ý, một số đối tượng trong đường dây hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (tức Tuấn "chợ Gốc", SN 1970, trú tại Lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình).

Trong thời gian dài, Tuấn "chợ Gốc" điều hành đường dây dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện.

Tuấn trực tiếp thành lập ra hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân quen mới biết đến vai trò của Tuấn trong đường dây.

Quá trình hoạt động, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày...

Về phương thức thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

---

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn "chợ Gốc“, thu giữ nhiều tài sản, tang vật có liên quan

Tuấn "chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Bước đầu, Ban chuyên án xác định, chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này là trên 2.500 tỉ đồng.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, đến ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 63 bị can cư trú trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, nhiều bị can có quan hệ ruột thịt là bố con, mẹ con, vợ chồng, anh em, họ hàng...

Riêng đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây là "Tuấn chợ Gốc", được biết cả con trai, em gái ruột đối tượng này đều giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong chuyên án và cũng đều đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Bùi Quốc Tuấn (tức Tuấn "chợ Gốc") khi bị bắt giữ

Để có thể vận hành, cầm đầu cả một đường dây đánh bạc quy mô lớn, tinh vi như vậy, "Tuấn chợ Gốc" gần như chỉ tin tưởng, giao nhiệm vụ trọng yếu cho những người thân thích, ruột thịt trong gia đình và anh em, bạn bè chí cốt ngoài xã hội.

Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương, tích cực đấu tranh, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tài sản do phạm tội mà có.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tình Thái Bình cũng xác minh, làm rõ dấu hiệu của các tội phạm khác như rửa tiền, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, không tố giác tội phạm...