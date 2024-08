Khởi tố, bắt giam cựu Chủ tịch xã

Bị can Lê Thu Phượng. Ảnh CAND

Chiều 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Thu Phượng, sinh năm 1968.

Bị can Lê Thu Phượng là cựu Chủ tịch UBND xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

Bị can Lê Thu Phượng bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, khi còn đương chức, bà Lê Thu Phượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc phân lô, bán nền tại khu dân cư Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi cho nhiều người, dù biết rằng khu dân cư này chỉ có đồ án quy hoạch, chưa có chủ trương đầu tư, xây dựng; không có chủ trương phân lô, bán nền.

Từ thông tin mà bà Lê Thu Phượng đưa ra, nhiều người đã tin lời nên đầu tư số tiền trên 700 triệu đồng để mua nền.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền trên của người dân bị bà Lê Thu Phượng chiếm đoạt.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty tư vấn, đào tạo bảo hiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Điện Biên Phủ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thái Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo bảo hiểm Hoàng Phong, có trụ sở tại tổ dân phố 9, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 31/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Điện Biên Phủ nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan đến Bùi Thái Hoàng (SN 1976), Giám đốc Công ty Hoàng Phong và bà Phạm Thị Oanh là thủ quỹ của Công ty có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong quá trình hoạt động.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Điện Biên Phủ xác định: Do kinh doanh, đầu tư “tiền ảo” thua lỗ dẫn đến nợ nần, để có tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và tiếp tục đầu tư “tiền ảo”, Bùi Thái Hoàng đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty Hoàng Phong, dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin không có thật nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023, Bùi Thái Hoàng đã lừa đảo chiếm đoạt của bà T. T. X. (SN 1961), trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ số tiền 3.748.280 đồng (ba triệu bẩy trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm tám mươi đồng); của bà H. T. N. số tiền 118.276.000 đồng (một trăm mười tám triệu, hai trăm bẩy mươi sáu nghìn đồng).

Khám xét nơi ở hiện tại của đối tượng Bùi Thái Hoàng tại số nhà 68, tổ 20, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Điện Biên Phủ đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên qua đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.

Hành vi của Bùi Thái Hoàng có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP. Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thái Hoàng trong thời gian 03 tháng để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Điện Biên Phủ thông báo ai là nạn nhân hoặc có thông tin đến hoạt động lừa đảo của đối tượng Bùi Thái Hoàng, vui lòng liên hệ với Trung tá Trần Mạnh Hùng, số điện thoại 0916222559 và Thượng úy Lê Minh Hiếu, số điện thoại 0865388199 để được hướng dẫn giải quyết.