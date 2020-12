Khởi tố, bắt giam đối tượng dùng bình gas mini cướp ngân hàng

Công an xác định, khoảng 16 giờ, ngày 16/11 khi các nhân viên Phòng Giao dịch Hóa An, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Đồng Nai ở phường.Hóa An, TP Biên Hòa đang làm việc thì Mai Xuân Bình đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, đeo găng tay và mang theo ba lô đi vào khu vực quầy giao dịch.

Bình khai nhận vụ việc tại cơ quan Công an.

Tại đây, đối tượng bất ngờ rút trong ba lô rồi dùng bình gas mini làm lựu đạn giả uy hiếp các nhân viên để cướp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng lục tung các ngăn kéo nhưng không lấy được bất kỳ tài sản gì có giá trị. Sau khi thấy mọi người tri hô, Bình đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai và lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét.

Sau 5 ngày lần theo các manh mối, trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Bình khi hắn đang lẩn trốn trong một phòng trọ ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Bình còn khai nhận, sau thời gian làm "cò" đất không thành, thiếu tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng.