Khởi tố, bắt tạm giam Lê Thành Khởi

Ngày 12/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thành Khởi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức đưa thông tin gian dối về tài sản đảm bảo và hợp tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất.







Đối tượng Lê Thành Khởi

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, Lê Thành Khởi đã thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo để vay tiền hoặc nhận đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Khởi nhiều lần đưa ra thông tin không đúng sự thật về tài sản đảm bảo, mục đích vay tiền và khả năng trả nợ để mượn của ông N.M.Đ tổng cộng 1,2 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Khởi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông T.H.A, dù trước đó phần đất này đã được bán cho người khác, rồi chiếm đoạt của ông A. số tiền 620 triệu đồng.

Ngoài ra, Khởi còn vẽ ra "kịch bản" hợp tác chuyển nhượng đất với ông T.M.T, sau đó nhận tiền cọc 950 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Tổng số tiền Khởi chiếm đoạt qua các vụ nêu trên hơn 2,77 tỷ đồng. Khởi khai nhận với cơ quan điều tra, số tiền lừa đảo chiếm đoạt dùng trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.