Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng, chuyên viên,...

Các cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Hoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập

Trong đó có 1 Phó Chủ tịch UBND huyện, 2 Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, 1 chuyên viên Đội Quản lý công trình đô thị huyện về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại huyện Bù Gia Mập.

Đây là các bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố điều tra từ tháng 5/2024.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Xuân Hoan, sinh năm 1973, trú khu phố 2, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, là Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập;

Lê Minh Bảo, sinh năm 1979, thường trú khu phố Phước Trung, phường Phước Bình, thị xã Phước Long và Nguyễn Thế Vinh, sinh năm 1985, thường trú thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, thị xã Phước Long, là Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập;

Hoàng Huy Phương, sinh năm 1985, thường trú khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, là chuyên viên Đội Quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập.

Các cơ quan chức năng tống đạt quết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm gia bị can Lê Minh Bảo, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bù Gia Mập.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2015 đến nay, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập (phụ trách kinh tế), Nguyễn Xuân Hoan đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và cán bộ cấp dưới thực hiện trái với quy định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với 38 ha đất rừng trồng thành rừng được chuyển giao về địa phương quản lý.

Trong đó, Nguyễn Xuân Hoan chỉ đạo Lê Minh Bảo, Nguyễn Thế Vinh và Hoàng Huy Phương thuộc hội đồng và tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án bãi rác tập trung huyện Bù Gia Mập thực hiện việc kiểm kê hiện trạng và áp giá bồi thường, hỗ trợ bồi thường cây trồng, kiến trúc trên diện tích 3 ha (trong 38 ha) trái quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 798 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thế Vinh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

Trước đó, tháng 5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hóa, sinh năm 1972, thường trú khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bù Gia Mập (nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập) và Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1981, trú khu phố 3, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Các cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Huy Phương, chuyên viên Đội Quản lý công trình đô thị huyện Bù Gia Mập

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Khởi tố 7 đối tượng sai phạm ở Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu

Ngày 23/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng về các hành vi: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Gian lận bảo hiểm xã hội” xảy tại Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Từ Thanh Duy (SN 1982); Võ Ngọc Đức (SN 1985, cùng bị bắt tạm giam); Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1970); Nguyễn Minh Luân (SN 1960), Mai Thị Thương (SN 1989) cùng ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1983, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Từ Thị Phương Thúy (SN 1988, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Hai đối tượng Từ Thanh Duy (áo thun xanh) và Võ Ngọc Đức bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam.

Theo điều tra, thời gian từ 2018 đến 2019, các đối tượng trên lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ là nhân viên Công ty CP vật tư nông nghiệp Bạc Liêu đã cấu kết với nhau để lập 2 hệ thống sổ kế toán tài chính, gây thiệt hại cho công ty số tiền trên 1 tỷ đồng.

Các đối tượng bị cơ quan CSĐT khởi tố, cấm khỏi đi nơi cư trú.

Cũng trong thời gian này, các đối tượng còn làm giả hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội để giúp cho Từ Thị Phương Thúy chiếm đoạt tiền của Bảo hiểm xã hội TP Bạc Liêu.

Quá trình điều tra, khám xét, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ kế toán thể hiện công ty có 2 hệ thống sổ sách theo dõi thu, chi gồm: hệ thống theo dõi quỹ trong được sử dụng để báo cáo tài chính, báo cáo thuế; hệ thống theo dõi quỹ ngoài được thành lập từ năm 2018 được sử dụng để chi ngoại giao, bao tiêu, thu mua lúa…