Khởi tố chủ tài khoản TikTok “Vy Japan”

09-02-2026 - 18:38 PM | Xã hội

Chỉ vì mâu thuẫn tiền bạc, Võ Văn Thục Vy đã sử dụng tài khoản TikTok “Vy Japan” và Facebook cá nhân để đăng tải hàng loạt bài viết, video bôi nhọ, xúc phạm nghiêm trọng danh dự và đời tư của một phụ nữ khác.

Ngày 9/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Võ Văn Thục Vy (SN 1995, thường trú tại ấp Trần Cao Vân, xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Kết quả điều tra xác định, Võ Văn Thục Vy là chủ sở hữu tài khoản Facebook mang tên “Võ Văn Thục Vy” và tài khoản TikTok mang tên “Vy Japan”. 

Do mâu thuẫn về tiền bạc, từ ngày 5/9/2025 đến ngày 2/10/2025, Vy đã sử dụng các tài khoản trên để đăng tải 7 bài viết kèm nhiều hình ảnh và video clip về bà Đ.T.Q.G., thường trú tại khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai lên không gian mạng và chia sẻ lên nhiều hội nhóm.

Các nội dung đăng tải được xác định không có căn cứ, chưa được kiểm chứng; đồng thời xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của cá nhân và người thân của bà Đ.T.Q.G., trái với quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm các tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

