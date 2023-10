Khởi tố cựu tổng giám đốc VEAM Nguyễn Thanh Giang

Ngày 4-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

Bị can Nguyễn Thanh Giang và Hồ Mạnh Tuấn. Ảnh: H.T.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội cũng đã khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Giang (SN 1949), cựu tổng Giám đốc VEAM; Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hồ Mạnh Tuấn (SN 1963), Phó Tổng giám đốc VEAM, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định trong các năm 2005 và 2011, Nguyễn Thanh Giang khi đó là Tổng giám đốc VEAM đã chỉ đạo Hồ Mạnh Tuấn, khi đó là Trưởng phòng kỹ thuật VEAM, chủ tịch HĐQT VEAM Korea giai đoạn 2003-2009 lập các báo cáo, tờ trình mua 305 bộ khuôn dập cabin xe ôtô SV110 không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp Nhà nước. Toàn bộ số tài sản trên sau khi được mua về do không có giá trị sử dụng, gây lãng phí số tiền của Nhà nước là hơn 26 tỉ đồng.

Ngoài vụ án nêu trên, bị can Nguyễn Thanh Giang trước đó đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong một vụ án khác, liên quan đến những sai phạm trong quản lý, sử dụng khu đất diện tích 8.930,9m2 tại địa chỉ đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP HCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, do bị can Nguyễn Thanh Giang đang điều trị bệnh tiểu đường, suy thận nên Cơ quan Cảng sát điều tra Bộ Công an áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến sai phạm tại VEAM, trước đó cuối tháng 5-2023, TAND TP Hà Nội đã tuyên Trần Ngọc Hà, cựu chủ tịch VEAM, 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 16 bị can khác bị tuyên phạt 30 tháng tù treo đến 13 năm tù.