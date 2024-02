Khởi tố đối tượng cướp ngân hàng để trả nợ cờ bạc

Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Khương Linh (38 tuổi, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) về tội cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 16h30 chiều 1/2, Linh bịt mặt, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy táo tợn xông vào phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò.

Linh sử dụng dao nhọn và một vật nghi lựu đạn đe dọa, uy hiếp nhân viên để cướp tiền . Sau khi cướp được 46 triệu đồng, Linh nhanh chóng bỏ trốn về hướng TP Vinh.

Đối tượng Đinh Khương Linh

Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 3/2, lực lượng công an đã bắt giữ Đinh Khương Linh khi nghi phạm này đang lẩn trốn gần quốc lộ 1 ở xã Nghi Diên, TP Vinh, cách hiện trường gây án hơn 15 km.

Tại cơ quan công an, Linh khai không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tham gia đánh bạc trên mạng dẫn đến thua lỗ, nợ nần nhiều người. Cần tiền trả nợ vào dịp Tết, Linh mang dao đi cướp ngân hàng .

Theo tài liệu điều tra, Linh từng có hai tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.