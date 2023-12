Khởi tố đối tượng lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Ngày 19/12, Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thế Anh (1992, trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, để phục vụ cho mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thế Anh (hành nghề lái xe cho một công ty có trụ sở đóng tại huyện Văn Giang, Hưng Yên) đã lập tài khoản mạng xã hội facebook "ảo" có tên "Anh Quoc". Từ tài khoản này, Anh đăng tải những bài viết, hình ảnh bán hàng (loa, máy, đèn led… phục vụ cho tổ chức sự kiện).

Sau khi bài viết được đăng, những người có nhu cầu vào nhắn tin hỏi mua thì Nguyễn Thế Anh tư vấn và báo giá thấp hơn giá thị trường hoặc thấp hơn những nơi khác đối với sản phẩm cùng loại. Khi người mua đồng ý "chốt" đơn, Anh yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản do mình cung cấp. Để lấy số tiền còn lại, Anh sử dụng một số hình ảnh, video về việc bốc hàng lên xe, gửi số điện thoại của nhà xe (số điện thoại do đối tượng tự cung cấp), in giả hóa đơn công ty bán hàng... rồi gửi hình ảnh cho bị hại.

Sau khi nhận đủ số tiền, Nguyễn Thế Anh sẽ chặn tài khoản facebook, chặn số điện thoại và chiếm đoạt tiền của bị hại. Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Thế Anh lừa hơn 100 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.