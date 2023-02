Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 19-01V ở Phú Thọ

Ngày 2/2, Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự Phùng Mạnh Duẩn (SN 1978, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 19-01V. Phùng Mạnh Duẩn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội danh “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với Phùng Mạnh Duẩn. (Ảnh: CAPT).

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, Phùng Mạnh Duẩn đã nhận số tiền 198 triệu đồng của 4 cá nhân trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định.



Duẩn liên hệ với Lê Đức Thiện - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với 18 xe ô tô của 4 cá nhân nêu trên.

Sau đó, Phùng Mạnh Duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 18 xe ô tô trái quy định, hưởng lợi số tiền hơn 150 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó, chiều 2/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin về vụ án xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, khi cơ quan công an tiến hành khám xét một số trung tâm đăng kiểm, có ý kiến cho rằng cơ quan công an làm ảnh hưởng đến hoạt động đăng kiểm, nhưng thực tế không phải thế.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định từ khi điều tra vụ án đến nay, cơ quan công an không ra quyết định nào, không ra một văn bản tố tụng nào về việc dừng hay tạm dừng hoạt động của các trung tâm đăng kiểm và hoạt động tố tụng này hoàn toàn đúng luật. Cơ quan công an chỉ thu giữ vật chứng, tài liệu của đối tượng phạm tội.

"Tôi cũng xin thông tin thêm, khi công an tiến hành khám xét, có những cá nhân đưa thông tin tất cả các trạm đăng kiểm dừng hoạt động, dùng dư luận xã hội để tạo áp lực với công an. Cơ quan công an đã cảnh cáo tới các cá nhân này nên việc này đến nay đã không thực hiện được", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, qua vụ việc, Bộ Công an đã kiến nghị đến Bộ GTVT thực hiện một loạt nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Đến nay Bộ GTVT đang dùng "kháng sinh liều cao" để điều trị căn bệnh này.