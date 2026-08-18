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Khởi tố giang hồ mạng Phú Lê, Lã Thúy Kiều

| | Xã hội

Phú Lê và Lã Thuý Kiều bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.

Những người này bị khởi tố về các tội danh: Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Khởi tố giang hồ mạng Phú Lê, Lã Thúy Kiều- Ảnh 1.

Lê Văn Phú (tức Phú Lê)

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Lã Thúy Kiều thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Các sản phẩm được quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng để thu hút khách hàng.

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Để che giấu doanh thu, Kiều thành lập nhiều hộ kinh doanh, kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân và hộ kinh doanh. Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú được xác định bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu.

Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không được hạch toán vào sổ sách kế toán. Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

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