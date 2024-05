Khởi tố hai nữ giáo viên trong vụ bé trai bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình

Chiều 31/5, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thái Bình đã quyết định bổ sung quyết định vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được cơ quan điều tra quyết định khởi tố bổ sung liên quan tới vụ án “Vô ý làm chết người”, trong vụ bé trai T.G.H (5 tuổi, ở huyện Vũ Thư) bị bỏ quên trong ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 , dẫn đến tử vong.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thái Bình quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam tài xế Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú ở phường Quang Trung, TP Thái Bình), về tội “ Vô ý làm chết người ”.

Bị can Lâm là tài xế trực tiếp điều khiển xe đưa đón học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2 ngày 29/5 trong đó, có cháu T.G.H.

Chiếc ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (TP Thái Bình), nơi phát hiện cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên.

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Phương (SN 1966) và Đoàn Thị Nhâm (SN 1998, cùng trú tại TP Thái Bình) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phương và Nhâm là hai cô giáo phụ trách lớp mầm non 5 tuổi, trong đó có bé trai T.G.H (5 tuổi, ở huyện Vũ Thư) bị bỏ quên trong ô tô đưa đón ngày 29/5 dẫn đến bé trai bị suy hô hấp, tử vong. Cả hai nữ giáo viên bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn. Công an tỉnh Thái Bình đang tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra vụ án.

Như Tiền Phong đã đưa tin, 6h20 ngày 29/5, tài xế Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) lái ô tô 29 chỗ cùng Phương Quỳnh Anh (SN 1986) có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, TP Thái Bình), trong đó có cháu T.G.H (sinh năm 2019, ở huyện Vũ Thư).

Tuy nhiên, đến 17h cùng ngày, người thân đến đón không thấy bé T.G.H nên báo cáo nhà trường tìm kiếm, phát hiện cháu vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của trường. Mặc dù cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Trường Mầm non Hồng Nhung 2, tại TP Thái Bình.

Tối 30/5, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thái Bình quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (SN 1986, ở TP Thái Bình), nhân viên đưa đón học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2) để điều tra về tội “Vô ý làm chết người”.

Bước đầu, cảnh sát nhận định, cháu bé ở trên ô tô đưa đón của nhà trường trong thời gian dài, thời tiết nắng nóng, sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp do đó cảnh sát nhận định cháu bé bị suy hô hấp.