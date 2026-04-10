Khởi tố Hoàng Văn Thủy SN 2000 sau khi lén lút xóa vết máu

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Văn Thủy (SN 2000, trú tại ấp Phước Hưng, xã Long Hải, TP.HCM) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, trưa 2/4, tại nhà số C14, đường Trần Bình Trọng (phường Tam Thắng, TP.HCM), Hoàng Văn Thủy đã thực hiện hành vi dùng hung khí nguy hiểm tấn công người khác một cách liều lĩnh.

Đối tượng Hoàng Văn Thủy (SN 2000, trú tại ấp Phước Hưng, xã Long Hải, TP.HCM)

Dù có mối quan hệ quen biết từ trước và từng nhiều lần ngồi ăn nhậu cùng nạn nhân là ông Nguyễn Hoàng Hải (tên gọi khác là Hải Lộ, SN 1974). Trong lúc nhậu, Thuỷ và ông Hải phát sinh mâu thuẫn.

Cụ thể, Thuỷ bị ông Hải chửi trong các lần nhậu. Bên cạnh đó, Thuỷ có ý định muốn “tạo tiếng vang” cho bản thân nên đã chuẩn bị sẵn con dao kim loại dài 41cm mang theo trong cốp xe. Khi đến nhà nạn nhân, lợi dụng lúc anh Hải không đề phòng, Thủy đã lao vào vung dao chém liên tiếp, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng tại vùng vai và cẳng tay nạn nhân (đứt cơ Delta, đứt nhiều gân cơ duỗi). Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, tìm cách xóa dấu vết máu trên người và hung khí nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp với Công an phường Tam Thắng, cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát camera và nhanh chóng truy xét, đã bắt giữ Hoàng Văn Thủy.

Đối tượng Hoàng Văn Thủy tại cơ quan điều tra

Theo Công an TP.HCM, ý định “tạo tiếng vang” bằng cách hành hung người khác, đặc biệt là nhằm vào những người được coi là có số má trong giới giang hồ, là một tư duy sai lầm và nguy hiểm. Cái kết dành cho sự bốc đồng này không phải là “danh tiếng” mà là sự nghiêm minh của pháp luật và những năm tháng cải tạo trong tù.

Công an khuyến cáo người dân cần hết sức bình tĩnh, sử dụng các biện pháp đối thoại hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi dùng bạo lực, hung khí để giải quyết vấn đề đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của Pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự và bình yên cho xã hội.