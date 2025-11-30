Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố một đại gia sinh năm 1983

30-11-2025 - 11:46 AM | Xã hội

Công an xác định chỉ trong gần 1 năm, chủ hộ kinh doanh này đã bán hàng đạt tổng doanh thu khoảng 50,9 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 30/11 cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A (sinh năm 1983, trú tại xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện một chủ hộ kinh doanh thường xuyên livestream để bán các sản phẩm may mặc, đồ gia dụng. Quá trình xác minh, xác định từ tháng 10/2024 đến tháng 8/2025, chủ hộ kinh doanh này đã bán hàng đạt tổng doanh thu khoảng 50,9 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 308 triệu đồng để nộp thuế. Số tiền doanh thu chênh lệch hơn 50 tỷ đồng không kê khai, không nộp hồ sơ khai thuế để trốn thuế số tiền gần 837 triệu đồng.

Khởi tố một đại gia sinh năm 1983- Ảnh 1.

Công an đọc các quyết định với ông X.A - Ảnh: CA Tỉnh Tuyên Quang

 Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tập trung xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

Công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm nêu trên cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

