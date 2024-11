Khởi tố nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án ở Quảng Nam

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Bá Lĩnh. Ảnh CA

Ngày 3/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Bá Lĩnh về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thái Minh Hoàng về tội “ Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí ” xảy ra tại dự án đường trung tâm hành chính huyện Nam Giang.

Quá trình điều tra, công an xác định, năm 2016, Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang do ông Thái Minh Hoàng (Giám đốc BQL) ký hợp đồng với Công ty CP Xây dựng công trình Hoàng Thông do ông Phạm Bá Lĩnh (Giám đốc công ty) để thi công dự án đường Trung tâm hành chính huyện Nam Giang. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty Hoàng Thông đã tạm ứng số tiền trên 12 tỷ đồng nhưng không sử dụng để thi công dự án như cam kết, mà chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tiến hành khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Bá Lĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 175 Bộ Luật hình sự, và quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thái Minh Hoàng về tội “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ Luật hình sự.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định.