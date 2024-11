Khởi tố Nguyễn Văn Vĩ

Ngày 9/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vĩ (sinh năm 2001, trú xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 30/10/2024, Vĩ cùng Hùng Văn Long (sinh năm 1998, trú xã Bình An, huyện Thăng Bình) điều khiển xe máy đi chơi ở TP. Tam Kỳ.

Đến khu vực ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu – Lê Lợi, do nghĩ anh N.Đ.T. (sinh năm 2002, trú tại thành phố Tam Kỳ) đã “nhìn đểu” mình, Vĩ và Long đã xuống xe và cùng tấn công anh T.

Đối tượng Nguyễn Văn Vĩ - Ảnh: CA Quảng Nam

Sau đó, Vĩ lấy từ trong cốp xe 01 con dao bấm và dùng dao đâm liên tiếp khiến anh T bị thương. Anh T sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, còn đối tượng Long bỏ trốn khỏi hiện trường.



Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật gồm: 01 dao bấm, 01 điện thoại di động, xe máy của Vĩ và một số đồ vật có liên quan.

Ngày 07/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Tam Kỳ đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vĩ về tội “Cố ý gây thương tích”. Hiện lực lượng Công an tiếp tục truy xét, xử lý Hùng Văn Long theo quy định pháp luật.