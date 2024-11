Khởi tố Phạm Văn Thành

Ngày 14/11, Công an TP Hà Nôi cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành (SN: 1997, HKTT: Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Văn Thành - Ảnh: CA Hà Nội

Đến khoảng 07h30' cùng ngày, Thành đến cửa hàng buôn bán xe máy tại thôn đường 23 xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, rồi dùng thủ đoạn gian dối giả vờ mua xe máy để chiếm đoạt chiếc xe máy Novo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, ngày 07/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thành về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an huyện Mê Linh hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.