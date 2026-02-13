Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cần mic để nghe, AI mới của Apple sẽ biết đọc khẩu hình?

13-02-2026 - 10:52 AM | Kinh tế số

Apple được cho là đã chi khoảng 2 tỷ USD mua startup AI Q.ai, mở ra khả năng AirPods và kính thông minh trong tương lai có thể hiểu khẩu hình miệng mà không cần người dùng nói thành tiếng.

Apple chi 2 tỷ USD mua Q.ai, đặt nền móng cho AI “im lặng”

Q.ai phát triển các hệ thống học máy có khả năng phân tích vi chuyển động trên da mặt, chuyển động môi và hoạt động cơ rất nhỏ. Công nghệ này có thể nhận diện các từ được mấp máy môi mà không phát ra âm thanh, biểu cảm cảm xúc và thậm chí một số chỉ số sinh lý như nhịp tim hay nhịp thở.

Hình minh họa.

Nhà phân tích Ming Chi Kuo trước đó dự đoán AirPods tích hợp camera có thể ra mắt trong năm 2026, sử dụng cảm biến hồng ngoại tương tự hệ thống lập bản đồ chiều sâu của Face ID. Khi kết hợp với thuật toán của Q.ai, phần cứng này có thể cho phép người dùng gửi tin nhắn, kích hoạt Siri hoặc điều khiển nhạc chỉ bằng khẩu hình miệng.

Công nghệ này có thể mở rộng sang các thiết bị khác như Apple Vision Pro và các mẫu kính thông minh trong tương lai. Nhà sáng lập Q.ai là Aviad Maizels, từng đồng sáng lập PrimeSense. Công nghệ cảm biến 3D của PrimeSense sau đó được phát triển thành nền tảng cho Face ID trên iPhone.

Từ điều khiển bằng giọng nói sang tương tác bằng cảm biến

Nếu được triển khai, cơ chế nhập liệu bằng chuyển động khuôn mặt có thể đánh dấu bước chuyển từ lệnh giọng nói sang tương tác kín đáo dựa trên cảm biến. Người dùng có thể giao tiếp với thiết bị đeo mà không cần nói “Hey Siri” hay phát âm thành tiếng.

Tuy nhiên, việc theo dõi liên tục chuyển động môi và cơ mặt đặt ra nhiều vấn đề về quyền riêng tư. Dữ liệu sinh trắc học thu thập được có thể tiết lộ trạng thái cảm xúc, chỉ số sức khỏe hoặc nội dung giao tiếp riêng tư nếu bị lưu trữ và xử lý không phù hợp. Ngoài ra còn có lo ngại về khả năng bị theo dõi trái phép hoặc phân tích ý định từ xa.

Nếu Apple triển khai rộng rãi công nghệ này, cách con người tương tác với máy tính có thể thay đổi đáng kể. Đồng thời, tranh luận về mức độ dữ liệu mà thiết bị đeo được phép quan sát cũng sẽ trở nên gay gắt hơn.

Theo Phạm Hoàng

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
apple

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo “bẫy” giao hàng dịp cận Tết: Người dân cần thận trọng trước khi chuyển tiền

Cảnh báo “bẫy” giao hàng dịp cận Tết: Người dân cần thận trọng trước khi chuyển tiền Nổi bật

Người dùng Macbook tuyệt đối không tìm kiếm từ khóa này trên Google

Người dùng Macbook tuyệt đối không tìm kiếm từ khóa này trên Google Nổi bật

Chi tiêu trăm tỷ USD cho AI: Ai thực sự thắng?

Chi tiêu trăm tỷ USD cho AI: Ai thực sự thắng?

10:10 , 13/02/2026
Áp dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên toàn quốc

Áp dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên toàn quốc

09:46 , 13/02/2026
Shopee nhắc bạn 8 điều tuyệt đối không làm nếu không muốn mất sạch tiền trong ví

Shopee nhắc bạn 8 điều tuyệt đối không làm nếu không muốn mất sạch tiền trong ví

19:32 , 12/02/2026
Phải đóng phí bảo hiểm vì tài khoản nhận 82 tỷ đồng nhưng quyết không nộp: Công an điều tra người phụ nữ ở Hà Nội

Phải đóng phí bảo hiểm vì tài khoản nhận 82 tỷ đồng nhưng quyết không nộp: Công an điều tra người phụ nữ ở Hà Nội

18:56 , 12/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên