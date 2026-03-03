Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không chỉ các ngân hàng, ZaloPay cũng thông báo ngừng cung cấp dịch vụ trên những điện thoại này

03-03-2026 - 11:07 AM | Smart Money

Ứng dụng Zalopay sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động nếu phát hiện khách hàng sử dụng thiết bị có dấu hiệu mất an toàn.

Trong bối cảnh rủi ro gian lận và tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, các tổ chức tài chính và trung gian thanh toán đang đồng loạt siết chặt tiêu chuẩn bảo mật nhằm bảo vệ tài sản và dữ liệu người dùng. Sau động thái từ nhiều ngân hàng thương mại, ZaloPay mới đây cũng phát đi thông báo quan trọng liên quan đến việc nâng cấp hệ thống an toàn giao dịch, trong đó có việc ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thiết bị không đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật.

Cụ thể, từ ngày 01/03/2026, thực hiện yêu cầu tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, ZaloPay triển khai nâng cấp toàn diện hệ thống bảo mật trên ứng dụng. Theo đó, ứng dụng sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động nếu phát hiện thiết bị của người dùng có dấu hiệu mất an toàn, đồng thời hiển thị thông báo lý do trực tiếp trên màn hình.

Các trường hợp bị hạn chế hoặc ngừng giao dịch bao gồm thiết bị đã bị can thiệp hệ thống như root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader. Ngoài ra, những thiết bị đang chạy trên trình giả lập, máy ảo hoặc bật các công cụ can thiệp kỹ thuật như debugger, ADB hay chế độ nhà phát triển cũng sẽ không được phép sử dụng dịch vụ. Bên cạnh đó, các phiên bản ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc đóng gói lại không chính thức cũng nằm trong diện bị chặn để phòng ngừa rủi ro.

Để trải nghiệm dịch vụ liên tục và an toàn, ZaloPay đưa ra khuyến nghị người dùng nên sử dụng thiết bị chính hãng, hệ điều hành nguyên bản và không can thiệp kỹ thuật. Đồng thời, ứng dụng cần được tải từ các nguồn chính thức như App Store hoặc Google Play và luôn cập nhật phiên bản mới nhất. Người dùng cũng được khuyến cáo tắt tắt các tính năng dành cho nhà phát triển (Developer Options) khi giao dịch.

Linh San

An ninh tiền tệ

