Không chỉ gây sốc với vụ đấm đồng nghiệp, Will Smith và vợ còn là cặp đôi kỳ quặc nhất của Hollywood: Cuộc hôn nhân gay cấn hơn 20 năm, "có lúc ngoài luồng" nhưng chỉ để thử thách tình cảm mà thôi

Mới đây, lễ trao giải Oscar 2022 đã trở thành chủ đề "nóng" trên mạng xã hội, sau khi nam tài tử Will Smith – người vừa thắng giải Oscar với vai diễn Richard Williams trong bộ phim "King Richard" – thẳng tay "tác động vật lý" với danh hài Chris Rock vì trêu đùa quá trớn với vợ anh.



Cụ thể, khi ra công bố giải, Chris liên tục đùa về việc Jada Pinkett Smith (vợ của Will Smith) cắt đầu trọc. Phát ngôn khiếm nhã khiến tài tử 53 tuổi không thể giữ nổi bình tĩnh nên đã có những hành động không hay.

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh này sau đó đã nhanh chóng lan truyền trên Twitter. Cộng đồng mạng ai cũng ngỡ ngàng trước hành động bảo vệ vợ của Smith, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình yêu anh dành cho bà xã.

Cuộc hôn nhân gay cấn và lâm ly như tiểu thuyết

"Đứng núi này trông núi nọ", có cảm tình với Jada nhưng Will Smith lại cưới người khác, để rồi bản thân tự thừa nhận mình đã cưới nhầm người. Ảnh: AP

Mối quan hệ giữa Will Smith và Jada Pinkett Smith kỳ lạ ngay từ ngày hai người gặp nhau. Thiên tình sử của họ được bắt đầu khi hai người gặp nhau trên trường quay loạt phim sitcom Different World có Jada Pinkett góp mặt năm 1994. Nhớ lại buổi hôm ấy, Will chia sẻ anh biết có một sức mạnh gì đó rất kỳ diệu cùng nhen nhóm giữa hai người.

Thế nhưng, số mệnh lại trớ trêu. Smith đến đấy để gặp Jada, nhưng anh lại chạm mặt Sheree Zampino (bạn diễn của Jada trong sitcom). Cuối cùng, nam tài tử 53 tuổi đã cưới Sheree Zampino và họ đã có với nhau một cậu con trai.

Sau đó cả Will và Jada vẫn tiếp tục gặp mặt và xem nhau như bạn bè suốt nhiều năm. Mối thâm tình này với Will vẫn tiềm ẩn một thứ gì đó rất lạ lùng. Anh chia sẻ: "Mỗi lần chúng tôi gặp nhau là một lần rung động khó lý giải, nhưng tôi đã kết hôn". Có một hôm, khi đi ăn tối với Sheree, nam tài tử phải vào nhà vệ sinh lặng lẽ "rơi nước mắt".

Mặc dù vẫn qua lại và có tình cảm với nhau nhưng cả hai không tiến tới mối quan hệ tình ái mãi cho đến sau khi Will ly dị. Đó là điều cũng được chính Jada khẳng định: "Chúng tôi không quan hệ tình cảm với nhau khi anh ấy còn ràng buộc hôn nhân. Mọi người cần hiểu rõ ràng về chuyện này".

Tuy nhiên, Will thì khác, anh không thể gạt đi cảm giác đã để vuột mất người đáng lẽ phải cùng gắn bó. Day dứt về tình cảm đã khiến Smith rối như tơ vò, đến nỗi có đêm anh ngồi một mình trong nhà hàng, lúc cười lúc khóc không sao trấn át được, quay cuồng với những mâu thuẫn trong đầu.

Cuối cùng, Sheree đệ đơn ly hôn vào ngày lễ tình nhân năm 1995 và Smith kết hôn với Jada hai năm sau đó. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Jada tiết lộ rằng cô ấy thực sự không bao giờ muốn kết hôn với Will. Cô luôn nghi ngờ về hôn nhân nhưng cảm thấy bị áp lực sau khi mang thai đứa con đầu lòng của họ, Jaden. Chính "sự cố" mang thai này đã đưa đến cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm, trải qua nhiều thăng trầm và biến cố, kể cả việc Will Smith và Jada Pinkett Smith có người thứ ba.

Năm 2018, cô bày tỏ: "Tôi rất buồn vì phải tổ chức đám cưới... Tôi đã khóc suốt buổi lễ thành hôn. Tôi vẫn không tin là mình đã kết hôn". Sau này, cô tiết lộ thêm: "Cứ nghĩ đến những luật lệ mà hai chữ "làm vợ" đặt ra, và nghe câu thề ước hôn phối 'chỉ có cái chết mới chia lìa', tôi rùng mình lo lắng nên không cầm được nước mắt".

Jada Pinkett Smith lo xa là đúng, bởi vợ chồng như chén bát trong chạn, làm sao tránh được va chạm. Ảnh: TheIndependent

Nhưng Smith lại cảm thấy hoàn toàn ngược lại, anh thừa nhận: "Không có ngày nào trong cuộc đời mà tôi mong muốn điều gì khác hơn là kết hôn và có một gia đình. Từ năm tuổi theo đúng nghĩa đen, tôi đã hình dung gia đình mình sẽ như thế nào." Rồi họ có đứa con thứ hai, Willow vào ba năm sau đó.

Cả 2 đứa trẻ đều được bố mẹ hướng hoạt động trong ngành giải trí. Will Smith chia sẻ về cách nuôi dạy con trên People năm 2008: "Chúng tôi không nghiêm khắc nhưng tin rằng đây là một yếu tố quan trọng khi nuôi dạy con cái, tạo cho chúng cảm giác an toàn và giúp chúng hiểu chúng cần được hướng dẫn". Vợ chồng Will Smith cho con cái học tại nhà, trong biệt thự rộng 2.500 mét vuông ở Malibu.

Tư tưởng hôn nhân độc đáo, bắt đầu từ chế độ một vợ một chồng để rồi phát triển theo chiều hướng khác

Tài tử Will Smith khẳng định vợ chồng anh không muốn biến hôn nhân thành nhà tù và có thể cho nhau sự tự do trong những thời điểm nhất định. Ảnh: NewYorkPost

Năm ngoái, vợ chồng Smith đã cùng tham gia chương trình Red Table Talk và thẳng thắn trải lòng về cuộc hôn nhân hơn 20 năm. Jada Pinkett Smith khi đó đã khiến truyền thông không khỏi dậy sóng khi thừa nhận bản thân "cắm sừng" nam tài tử và từng qua lại với August Alsina, một đồng nghiệp kém 21 tuổi trong lúc đang ly thân với chồng. Điều khiến dân tình sốc hơn cả là August Alsina là bạn thân của con trai cô. Sau đó, cặp đôi đã chia tay trong hòa bình.

Không chỉ mình Jada, bản thân Will Smith cũng thừa nhận đã có mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, nam tài tử không muốn đào sâu bí mật này. Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng bản thân đã từng nuôi dưỡng một ảo tưởng về việc có một "hậu cung" 20 người, bao gồm cả nữ diễn viên Halle Berry và nữ diễn viên ba lê Misty Copeland.

Cả hai đều bắt đầu "khám phá" chế độ đa thê sau khi họ đau khổ và nhận ra điều gì đó phải thay đổi. Ảnh: NewsWeek

Hiện tại, Jada và Will Smith đang dành thời gian để hàn gắn mối quan hệ. Cặp đôi quyết định tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ, không oán trách nhau để vun vén hôn nhân.

Bất ngờ hơn cả, nam diễn viên Will Smith còn thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ vợ chồng "mở" của cả hai và điều đó bắt nguồn từ quan điểm sống của vợ. "Chúng tôi luôn có những cuộc thảo luận cởi mở về định nghĩa một cuộc hôn nhân hoàn hảo, làm sao để vợ chồng hạnh phúc nhất. Phần lớn thời gian, chúng tôi lựa chọn mối quan hệ một vợ một chồng, song không coi đây là mối quan hệ hoàn hảo duy nhất".

Nam diễn viên 53 tuổi giải thích: "Jada không bao giờ tin vào hôn nhân truyền thống. Các thành viên trong gia đình cô ấy có mối quan hệ khác thường. Vì vậy cô ấy lớn lên theo cách rất khác so với tôi." "Chúng tôi cho nhau sự tin tưởng và tự do. Ai cũng cần có không gian riêng, và hôn nhân đối với chúng tôi không thể là nhà tù được. Tôi không khuyến khích bất kỳ ai học theo chúng tôi, nhưng những điều mà hai vợ chồng dành cho nhau là vô điều kiện. Đối với tôi, đó là định nghĩa cao nhất của tình yêu".

Vợ chồng Smith cùng đồng tình rằng trải nghiệm này đã giúp cuộc hôn nhân của họ thêm gắn kết. Cuối cùng, hơn hai thập kỷ gắn bó, tình cảm của cặp sao này đã có những lúc không còn mặn nồng và rơi vào bế tắc, song sau tất cả, họ vẫn lựa chọn ở bên nhau và học cách hoàn thiện thêm cho mối quan hệ.

Ngoài việc thường xuyên thể hiện tình cảm trên thảm đỏ, trong các sự kiện lớn, Will Smith tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, anh và bà xã cố tình dành thời gian với các cặp vợ chồng Hollywood có hôn nhân tan vỡ như Bruce Willis và Demi Moore, Tom Cruise và Nicole Kidman. Bởi vì họ muốn tìm hiểu tại sao các mối quan hệ của cặp đôi ấy thất bại, đồng thời cũng học hỏi từ những sai lầm của họ.

