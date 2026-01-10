Không chỉ gửi tiết kiệm, chuyên gia chỉ ra một kênh đầu tư đang hấp dẫn hiếm thấy

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và dòng tiền trên các thị trường tài sản có sự phân hóa mạnh, bài toán với nhà đầu tư không chỉ là lựa chọn kênh nào, mà còn là phân bổ tỷ trọng ra sao để vừa tận dụng cơ hội sinh lời, vừa duy trì tính linh hoạt cho danh mục.

Tại chương trình D-INSIGHTS do Chứng khoán VNDIRECT tổ chức, ông Đinh Quang Hinh, Giám đốc Vĩ mô và Chiến lược thị trường VNDIRECT, cho rằng với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cân bằng, danh mục có thể được chia tương đối đều giữa cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định.

Theo ông Hinh, mặt bằng lãi suất huy động hiện đã tăng lên mức tương đối hấp dẫn. Một số khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng có lãi suất trên 9%/năm, không chênh lệch nhiều so với lợi suất trái phiếu ngân hàng, hiện quanh 9%.

Trong khi đó, trái phiếu bất động sản dù có thể mang lại lợi suất 10–11% nhưng đi kèm mức rủi ro cao hơn. Vì vậy, với phần tài sản phòng thủ, chuyên gia đánh giá tiền gửi ngân hàng là lựa chọn phù hợp hơn đối với nhà đầu tư cá nhân thông thường.

Đáng chú ý, chuyên gia VNDIRECT ưu tiên kỳ hạn gửi tiết kiệm 6 tháng thay vì 12 tháng. Nguyên nhân là chênh lệch lãi suất giữa hai kỳ hạn chỉ khoảng 0,1–0,2 điểm phần trăm, trong khi kỳ hạn ngắn giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn trong việc điều chuyển vốn.

Có thể phân bổ 50% tiền gửi và 50% cổ phiếu

Dù tiền gửi có lợi thế trong ngắn hạn, chuyên gia cho rằng chứng khoán Việt Nam đang ở vùng định giá tương đối hấp dẫn nếu xét với tầm nhìn trung và dài hạn. Nếu thanh khoản và xu hướng thị trường chứng khoán cải thiện, nhà đầu tư có thể chủ động chuyển một phần tiền gửi sang cổ phiếu để nắm bắt cơ hội.

P/E của VN-Index hiện vào khoảng 12,5 lần, trong khi P/E dự phóng cuối năm 2026 có thể giảm xuống khoảng 11,5 lần nhờ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp.

Đối chiếu với dữ liệu lịch sử, mức P/E tương ứng với vùng âm 2 độ lệch chuẩn của VN-Index vào khoảng 11 lần. Như vậy, định giá dự phóng hiện tại đã tiến khá gần vùng thấp trong lịch sử.

Trong quá khứ, thị trường hiếm khi duy trì dưới ngưỡng âm 1 độ lệch chuẩn trong thời gian dài. Ngay cả trong giai đoạn Covid-19 hay biến động liên quan đến thuế quan năm 2025, trạng thái này thường chỉ kéo dài vài tháng. Ngoại lệ đáng chú ý là năm 2022, khi thị trường chịu tác động đồng thời từ vụ Vạn Thịnh Phát và chu kỳ tăng lãi suất mạnh của Fed.

Bên cạnh yếu tố định giá, ông Hinh cho rằng câu chuyện nâng hạng, triển vọng cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp và khả năng phục hồi thanh khoản cũng tạo thêm cơ sở cho chiến lược đầu tư cổ phiếu dài hạn.

Theo thống kê được chuyên gia dẫn lại, tỷ suất sinh lời bình quân của chứng khoán Việt Nam trong các giai đoạn dài 10–20 năm vào khoảng 12%/năm. Vì vậy, việc đầu tư ở vùng định giá thấp có thể mở ra cơ hội đạt mức sinh lời tốt hơn bình quân lịch sử, dù kết quả thực tế vẫn phụ thuộc vào diễn biến thị trường.

Từ đó, ông Hinh gợi ý nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro trung bình có thể phân bổ khoảng 50% danh mục vào cổ phiếu, với tầm nhìn 1–2 năm, và 50% còn lại vào tiền gửi ngân hàng, ưu tiên kỳ hạn khoảng 6 tháng.

Cùng bàn về chiến lược phân bổ tài sản, ông Trần Ngọc Báu, Chủ tịch WiGroup, cũng cho rằng tiền gửi ngân hàng đang có lợi thế trong ngắn hạn, trong khi chứng khoán vẫn đáng chú ý với tầm nhìn trung và dài hạn.

Ngược lại, bất động sản là kênh ông đánh giá thận trọng hơn. Theo ông Báu, các số liệu thống kê hiện nay có thể chưa phản ánh đầy đủ mức độ khó khăn thực tế của thị trường, đặc biệt tại khu vực miền Bắc. Dù giá rao bán trên các nền tảng trực tuyến chưa giảm đáng kể, giá giao dịch thực tế trong một số trường hợp đã thấp hơn khoảng 10–15% so với giá chào bán.

Trong bối cảnh dòng tiền khan hiếm, lãi suất cao và mặt bằng giá bất động sản đã ở mức tương đối cao, ông cho rằng đây chưa phải kênh thuận lợi với số đông nhà đầu tư. Bất động sản hiện phù hợp hơn với những người có tiềm lực tài chính vững, kinh nghiệm và khả năng nắm giữ dài hạn.

Ở chiều ngược lại, Chủ tịch WiGroup nhận định giai đoạn khó khăn nhất của chứng khoán có thể đang dần qua đi. Thị trường cổ phiếu thường phản ứng sớm với những thay đổi về triển vọng kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp, do đó vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào trung và dài hạn dù thanh khoản hiện còn thấp.