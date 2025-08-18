Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ là vua thép, tỷ phú Trần Đình Long còn chiếm ngôi "vua bò Úc": Sản lượng 6T2025 tăng 115%, mục tiêu 150.000 con

18-08-2025 - 15:15 PM | Doanh nghiệp

Không chỉ là vua thép, tỷ phú Trần Đình Long còn chiếm ngôi "vua bò Úc": Sản lượng 6T2025 tăng 115%, mục tiêu 150.000 con

Sản lượng bò Úc tăng nhờ thị trường phục hồi sau khi chính sách nhập khẩu được điều chỉnh, nhu cầu tiêu thụ thịt bò chất lượng cao tăng lên.

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Sản lượng bò Úc tăng nhờ thị trường phục hồi sau khi chính sách nhập khẩu được điều chỉnh, nhu cầu tiêu thụ thịt bò chất lượng cao tăng lên. Mặt khác, quy trình chăn nuôi được quản lý chặt chẽ từ khâu thức ăn đến chăm sóc đàn bò.

Hoạt động chăn nuôi bò Úc của Hòa Phát bắt đầu từ năm 2016 với ba trang trại công nghệ cao tại Hưng Yên, Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình) và Đồng Nai. Các trang trại trải dài ba miền với quy mô chăn nuôi hàng chục nghìn con mỗi lứa, hướng tới mở rộng tổng quy mô lên 150.000 con mỗi năm.

Không chỉ là vua thép, tỷ phú Trần Đình Long còn chiếm ngôi "vua bò Úc": Sản lượng 6T2025 tăng 115%, mục tiêu 150.000 con- Ảnh 1.

Các trang trại áp dụng mô hình ESCAS của Úc, một tiêu chuẩn quốc tế về phúc lợi động vật, trong toàn bộ quy trình. Bò nhập về được tiêm phòng đầy đủ, phân loại theo hạng cân và thể trạng, thiết kế khẩu phần dinh dưỡng riêng, theo dõi sức khỏe hàng ngày và chăm sóc đặc biệt khi cần. Quy trình này giúp đàn bò giảm stress sau vận chuyển và nhanh chóng thích nghi với điều kiện chăn nuôi mới.

Nguồn giống bò được nhập từ các nhà cung cấp uy tín tại Úc. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào, kết hợp với chế độ nuôi dưỡng khoa học, giúp thịt bò Hòa Phát có màu đỏ tươi, thớ thịt mềm, đồng đều và giữ trọn hương vị tự nhiên. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế.

Thị trường bò Úc tại Việt Nam hiện cạnh tranh gay gắt, đặc biệt chịu áp lực từ bò nhập lậu giá thấp. Dù vậy, Hòa Phát vẫn duy trì tiêu chuẩn chăn nuôi quốc tế, tái khởi động đầy đủ các trang trại và nhập thêm bò để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long nộp ngân sách 7.100 tỷ đồng trong 6 tháng, ngang số thu của tỉnh Lạng Sơn

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần

Tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế cao 55 tầng sắp khánh thành tại TP.HCM: Vừa tăng vốn lên gấp 10 lần Nổi bật

Viconship và Hải An bắt tay lập liên doanh đóng tàu nghìn tỷ

Viconship và Hải An bắt tay lập liên doanh đóng tàu nghìn tỷ Nổi bật

[Chuyện gì đang xảy ra] Khi các DN 'viêm màng túi' đi vay nợ mua Bitcoin để 'cưa đổ' nhà đầu tư

[Chuyện gì đang xảy ra] Khi các DN 'viêm màng túi' đi vay nợ mua Bitcoin để 'cưa đổ' nhà đầu tư

14:06 , 18/08/2025
AEON Việt Nam và chiến lược nâng tầm phong cách sống của người Việt

AEON Việt Nam và chiến lược nâng tầm phong cách sống của người Việt

13:30 , 18/08/2025
Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 1,7 triệu tỷ đồng mà Vingroup và THACO muốn đầu tư sẽ khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày mai 19/8

Siêu dự án đường sắt tốc độ cao 1,7 triệu tỷ đồng mà Vingroup và THACO muốn đầu tư sẽ khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày mai 19/8

11:16 , 18/08/2025
Ông Lê Mạnh Linh – người dẫn dắt EVNFinance trên hành trình đổi mới

Ông Lê Mạnh Linh – người dẫn dắt EVNFinance trên hành trình đổi mới

10:00 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên