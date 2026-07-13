Nhồi máu não xảy ra khi mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn, khiến dòng máu không thể cung cấp oxy và dưỡng chất cho tế bào não. Chỉ trong thời gian ngắn, các tế bào não bắt đầu chết đi và những tổn thương này gần như không thể phục hồi. Hậu quả có thể là liệt nửa người, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm trí nhớ, thậm chí mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ nhồi máu não chịu ảnh hưởng rất lớn từ chế độ ăn uống. Mạch máu không bị tắc chỉ sau một đêm mà là kết quả của nhiều năm tích tụ những thói quen ăn uống thiếu lành mạnh.

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm được khuyến cáo nên hạn chế để giảm nguy cơ nhồi máu não.

6 nhóm thực phẩm cần hạn chế

1. Đồ uống nhiều đường

Trà sữa, nước ngọt có gas, nước tăng lực hay các loại đồ uống pha sẵn chứa lượng đường bổ sung rất lớn. Khi tiêu thụ thường xuyên, đường khiến đường huyết tăng nhanh, làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu và thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa.

Ngoài ra, lượng đường dư thừa còn làm tăng nguy cơ kháng insulin, rối loạn chuyển hóa và khiến khả năng tự phục hồi của thành mạch suy giảm theo thời gian.

Thay vì các loại đồ uống có đường, nước lọc hoặc trà nhạt vẫn là lựa chọn tốt hơn để bảo vệ sức khỏe tim mạch và não bộ.

2. Thực phẩm chiên rán

Gà rán, khoai tây chiên, bánh chiên hay các món ăn nhiều dầu mỡ hấp dẫn vị giác nhưng lại chứa lượng lớn chất béo chuyển hóa (trans fat) – một trong những "kẻ thù" của hệ mạch máu.

Loại chất béo này làm tăng cholesterol LDL (cholesterol xấu), đồng thời làm giảm cholesterol HDL (cholesterol tốt), khiến mảng bám dễ hình thành trong lòng mạch. Khi các mảng bám bong ra và di chuyển lên não, nguy cơ nhồi máu não tăng lên đáng kể.

Việc tiêu thụ thực phẩm chiên rán thường xuyên cũng làm rối loạn chuyển hóa chất béo, khiến cơ thể dễ tích mỡ và khó đào thải các chất có hại.

3. Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, giăm bông, thịt xông khói hay các loại thịt muối là những thực phẩm tiện lợi nhưng chứa hàm lượng natri rất cao.

Việc hấp thụ quá nhiều muối khiến huyết áp tăng, tạo áp lực kéo dài lên thành mạch. Khi mạch máu liên tục chịu áp lực, cơ thể sẽ hình thành các mảng bám để "vá" những tổn thương nhỏ trên thành mạch. Theo thời gian, lòng mạch ngày càng hẹp, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên thịt tươi như cá, thịt gà, thịt lợn hoặc thịt bò chế biến đơn giản thay vì các loại thịt công nghiệp.

4. Gia vị chứa nhiều muối

Không chỉ muối ăn, nhiều loại gia vị quen thuộc như nước tương, dầu hào, hạt nêm hay nước dùng cô đặc cũng chứa lượng natri rất lớn.

Một món ăn có thể không quá mặn nhưng tổng lượng natri từ các loại gia vị lại dễ dàng vượt quá mức khuyến nghị mỗi ngày.

Chế độ ăn nhiều muối làm cơ thể giữ nước, tăng huyết áp, khiến thành mạch mất dần tính đàn hồi và trở nên cứng hơn. Đây là yếu tố nguy cơ quan trọng của cả nhồi máu não và xuất huyết não.

Để giảm lượng muối, có thể tận dụng các nguyên liệu tạo vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, tiêu, giấm hoặc các loại rau thơm.

5. Nội tạng động vật

Gan, tim, óc, lòng hay cật động vật chứa nhiều vitamin và khoáng chất, nhưng đồng thời cũng rất giàu cholesterol.

Việc ăn nội tạng thường xuyên, đặc biệt là óc động vật, có thể khiến cholesterol máu tăng cao, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ nhồi máu não.

Nếu yêu thích các món này, chỉ nên ăn với tần suất khoảng 1 - 2 lần mỗi tháng và kết hợp nhiều rau xanh để hỗ trợ chuyển hóa.

6. Tinh bột tinh chế

Cơm trắng, bánh mì trắng, mì sợi hay bánh bao trắng đều là những thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao.

Việc tiêu thụ quá nhiều tinh bột tinh chế khiến đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Sự dao động đường huyết lặp đi lặp lại sẽ làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu và thúc đẩy quá trình xơ cứng động mạch.

Các chuyên gia khuyến khích thay thế một phần tinh bột trắng bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, kê, ngô hoặc quinoa để bổ sung chất xơ, giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm hấp thu cholesterol.

Muốn phòng ngừa nhồi máu não, đừng chỉ thay đổi thực đơn

Theo các chuyên gia, nguyên tắc quan trọng nhất là ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Khi đi chợ, bạn nên lựa chọn rau củ, trái cây, cá, thịt tươi thay vì các sản phẩm đóng gói có nhiều phụ gia.

Ngoài chế độ ăn, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng đóng vai trò quyết định. Tập thể dục đều đặn 4 - 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi ít nhất 30 phút giúp cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Kiểm soát cân nặng cũng rất quan trọng. Khuyến nghị nên giữ vòng eo dưới 90cm đối với nam giới và dưới 85cm đối với nữ giới. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ huyết áp, đường huyết và mỡ máu để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

Nhồi máu não không phải lúc nào cũng có thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng phần lớn nguy cơ có thể giảm đáng kể nếu mỗi người duy trì chế độ ăn hợp lý và lối sống khoa học. Sức khỏe của mạch máu không được quyết định trong một ngày, mà là kết quả của những lựa chọn nhỏ được lặp lại mỗi ngày.

Nguồn Sohu