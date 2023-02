Không chọn đầu tư cổ phiếu hay BĐS, 2 nghệ sĩ tay ngang này vẫn hốt bạc, kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ làm phim

Nổi tiếng với những bộ phim "kỷ lục phòng vé" và doanh thu, ít ai biết cả Lý hả và Trấn Thành đều là những đạo diễn "tay ngang". Xuất thân từ diễn viên, lấn sân làm đạo diễn, sản xuất phim nhưng Lý Hải và Trấn Thành đều gặt hái được những thành tựu đáng nể ở phòng vé. Phim của 2 đạo diễn "tay ngang" này đều thuộc top đầu trong số những phim Việt có doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Trấn Thành – từ MC nổi tiếng đến nhà sản xuất phim "kỷ lục" phòng vé

Xuất thân từ một diễn viên, được đào tào bài bản từ trường Đại học sân khấu điện ảnh, Trấn Thành từng bước thành danh nhờ chạy show MC, diễn kịch, đóng phim… Anh từng khẳng định, mục tiêu của anh là trở thành đạo diễn, nhà sản xuất phim và muốn góp phần vào sự phát triển của điện ảnh Việt. Và sự nghiêm túc để theo đuổi mục tiêu đã được thể hiện bằng hành động.

Trong những năm gần đây, Trấn Thành liên tiếp cho ra mắt những sản phẩm điện ảnh mới và cán đổ những kỷ lục phòng vé của phim Việt. 2 lần ngồi ghế đạo diễn điện ảnh, Trấn Thành đều giành vị trí "thống lĩnh" danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Trong đó, bộ phim Bố Già (2021) do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng đạo diễn đạt kỷ lục doanh thu phòng vé của phim Việt với 420 tỷ đồng. Phim Nhà Bà Nữ (2023) do Trấn Thành đạo diễn đã đạt doanh thu 305 tỷ đồng và hứa hẹn tiếp tục tăng…. Ngoài ra, phim Nhà bà Nữ còn nắm giữ nhiều kỷ lục của phòng vé nội địa như phim có lượng vé đặt trước cao nhất, phim cán mốc 210 tỷ đồng sớm nhất, phim có lượng suất chiếu trong ngày cao nhất…

Theo Box Office Mojo, tính đến ngày 1/ 2, Nhà bà Nữ đang tạm thời giữ ngôi vị hạng 6 trên bảng tổng sắp các phim có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2023, sánh ngang cũng các bom tấn quốc tế như Avatar: The Way of Water… Phim đã vượt qua 300 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam, dự là sẽ bám sát con số khủng nhất mọi thời đại mà Bố già đang nắm giữ.

Dù thành công, nhưng phim của Trấn Thành vẫn phải đối mặt với nhiều tranh cãi về nội dung cũng như cách xây dựng nhân vật. Nhiều người cho rằng phim của Trấn Thành hài hước, nhân văn và gần gũi với đời sống. Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng, mô típ phim gia đình của Trấn Thành bị lặp lại, và quá nhiều drama nặng nề, ngôn ngữ quá suồng sã… Ít nhiều người cho rằng, Trấn Thành đang lạm dụng câu chuyện của người nghèo để câu kéo khán giả.

Trước những ý kiến này, Trấn Thành từng phản hồi tại một buổi quảng bá phim rằng, bản thân anh cũng xuất thân từ người nghèo, từng sống trong ngôi nhà là một "cái cống", rồi ba mẹ làm ăn lên nhưng cũng không khá giả lắm. Trấn Thành từng lớn lên trong sự thiếu thốn và phấn đấu để có ngày hôm nay. Khi làm phim, điều anh thực sự muốn làm góp 1 tiếng lòng cho nhóm người lao động nghèo, khi họ không thực sự chia sẻ được với ai.

Có thể nói, với Trấn Thành, quá khứ khó khăn đã trở thành một nguồn cảm hứng giúp anh thăng hóa trong sáng tọa nghệ thuật. Giữa "cơn bão phòng vé Nhà bà Nữ", anh mới chia sẻ bức ảnh cũ của mình cùng em gái Uyển Ân với dòng trạng thái: "Tuổi thơ khó khăn, với tôi, là 1 di sản".

Lý Hải – Nhà làm phim tay ngang thành công nhất điện ảnh Việt

Lý Hải cũng có xuất phát điểm là một diễn viên được đào tạo bài bản. Nhưng anh là tạo dựng tên tuổi thành công khi chuyển hướng làm ca sĩ. Khi còn đi hát, Lý Hải cũng rất dụng công đầu tư cho các MV ca nhạc của mình.

Từ năm 2015, anh chuyển hướng làm phim với series Lật Mặt. Các phim của Lý Hải thuộc cùng thương hiệu Lật Mặt nhưng có câu chuyện độc lập, hệ thông nhân vật và dàn diễn viên riêng biệt. Thể loại chính của từng phim cũng đa dạng từ phim hài, kinh dị đến hành động. Tuy nhiên, yếu tố gia đình và hành động luôn xuất hiện trong từng phim. Các phim của Lý Hải luôn có những cảnh quay hành động mạo hiểm hoành tráng từ rượt đuổi, đua xe, cháy nổ…

Đạo diễn Lý Hải từng chia sẻ: "Tôi chuyển từ ca hát sang sản xuất phim trước hết vì đam mê. Hơn 20 năm trước, khi thực hiện một loạt phim ca nhạc Mãi mãi với bạn, tôi có lồng ghép các yếu tố võ thuật, rượt đuổi. Càng làm, tôi càng nhận ra rằng, một tác phẩm hành động đòi hỏi độ khó gấp nhiều lần so với các thể loại khác, không chỉ tốn kém tiền bạc, công sức mà còn phải huy động chất xám của cả một ê-kíp khổng lồ. Những thử thách đó cũng khiến chúng tôi say mê hơn với công việc, chấp nhận lao vào cuộc chơi. Chúng tôi cũng học được cách cẩn thận và kiên nhẫn khi theo thể loại này. Trên màn ảnh, với nhiều cảnh "đá xoáy", ê-kíp mất hàng tuần dàn dựng chỉ để có được những khung hình vài giây".

Theo anh, hiện các tác phẩm phim Việt không dễ dàng chinh phục khán giả, bởi thị hiếu, trình độ của họ ngày càng nâng cao. Vì vậy, anh quyết định kể câu chuyện của mình với tiêu chí đề cao chất lượng, nhưng không quên tính giải trí.

Nhiều người trong giới làm phim đánh giá rằng, sức hút từ phim Lý Hải nằm ở sự bình dân, gần gũi. Phim của anh thường không cố nhồi nhét nội dung đao to búa lớn mà chọn cốt truyện đơn giản, hướng đến số đông khán giả, chọc cười bằng những câu thoại hài hước… Đặc trưng của phim Lý Hải sản xuất là không sử dụng ngôi sao phòng vé làm diễn viên chính. Ở hai phần đầu, Lý Hải tự đóng chính và đảm nhận các pha hành động. Từ phần ba, đạo diễn lùi lại ở vị trí sản xuất, chỉ tham gia vai phụ, câu chuyện trong phim giao cho các diễn viên trẻ. Phim của anh đôi khi không có vai chính, mà "đất" diễn được san đều cho nhóm nhân vật…

Lý Hải cũng từng thừa nhận phim anh mắc nhiều "sạn", thiếu ngôn ngữ điện ảnh, kịch bản còn lỏng lẻo. Vì thế, mỗi lần phim ra mắt, anh để đến rạp xem nhiều lần để thăm dò phản ứng khán giả, từ đó rút kinh nghiệm cho dự án tới.

Sự nghiêm túc, đầu tư chu đáo khâu tiền kỳ cũng giúp phim Lý Hải tạo thiện cảm với đa số người xem. Hầu hết các phim của Lý Hải đều đạt doanh thu cao ngất ngưởng. Trong đó có 2 phim lọt vào "caualacj bộ phim trăm tỷ" như Lật mặt: 48h (156 tỷ đồng) và Lật mặt: Nhà có khách (117,5 tỷ đồng). Bên cạnh đó, các phim khác của Lý Hải cũng có doanh thu rất cao như Lật mặt 3: Ba chàng khuyết thu về 85,5 tỷ đồng; Lật mặt 2: Phim trường kiếm được 80 tỷ đồng; Lật mặt chạm mốc 70 tỷ đồng.

Năm 2023, Lý Hải vẫn làm phim hành động, vẫn khai thác bối cảnh miền Tây. Phim Lật Mặt: Tấm vé định mệnh của anh dự kiến khởi chiếu dịp lễ 30/4 hứa hẹn mang đến những điều bất ngờ cho khán giả.