Không có iPhone 12, liệu có lý do gì để xem sự kiện Apple đêm nay?

Vào 0h đêm nay, tức 16/9, Apple sẽ tổ chức sự kiện online nhằm ra mắt sản phẩm mới. Theo thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp tháng 9, những mẫu iPhone mới sẽ được trình làng. Vì vậy, rất nhiều người kỳ vọng rằng Apple sẽ ra mắt iPhone 12 tại sự kiện lần này.

Thế nhưng, nếu bạn là một trong số những người đang ngóng chờ iPhone 12 đêm nay, thì bạn sẽ phải thất vọng. Nhiều nguồn tin uy tín khác nhau như The Verge hay Bloomberg đều nói rằng Apple sẽ không công bố iPhone 12 tại sự kiện tháng 9 này, mà thay vào đó sẽ là vào tháng 10 do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Vậy nếu không có iPhone 12, người dùng liệu có thể trông đợi những sản phẩm nào được ra mắt vào đêm nay?

Apple Watch Series 6 và Apple Watch giá rẻ

Sản phẩm tâm điểm trong lần ra mắt này là Apple Watch Series 6, bản nâng cấp của Series 5 năm ngoái. Chưa có nhiều thông tin rò rỉ chi tiết về Apple Watch Series 6, tuy nhiên có một tính năng đã được đồn đoán từ lâu mà Apple chắc chắn sẽ giới thiệu, đó là theo dõi nồng độ oxy trong máu. Apple Watch sẽ có khả năng cảnh báo cho người dùng nếu phát hiện nồng độ oxy trong máu quá thấp.

Bên cạnh Apple Watch Series 6, Apple sẽ còn tung ra một mẫu Apple Watch nữa với mức giá rẻ, tên gọi có thể là "Apple Watch SE". Theo nguồn tin từ leaker Jon Prosser, "Apple Watch SE" sẽ mang thiết kế tương tự Apple Series 4/5 hiện tại, nhưng thiếu vắng một số tính năng như màn hình luôn bật hay ECG nhằm giảm giá bán.

iPad Air 4 và iPad giá rẻ

Bên cạnh Apple Watch Series 6, người dùng cũng sẽ được thấy phiên bản mới của những mẫu iPad tại sự kiện.

Bản nâng cấp của chiếc iPad Air, hay còn được gọi là "iPad Air 4", là mẫu máy được dự đoán sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm. iPad Air 4 mang thiết kế lột xác so với người tiền nhiệm và mang dáng dấp của iPad Pro. Phím Home của máy bị loại bỏ, thay vào đó là một màn hình viền mỏng với kích cỡ 10.8 inch. Tuy nhiên, thay vì được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt Face ID như iPad Pro, iPad Air 4 sẽ vẫn sử dụng cảm biến vân tay Touch ID, nhưng được tích hợp vào nút nguồn của máy.

Ngoài ra, iPad Air 4 sẽ còn được nhận nhiều cải tiến khác, ví dụ như hệ thống 4 loa, cổng USB-C, hỗ trợ bàn phím Magic Keyboard. Mức giá của iPad Air 4 dự kiến sẽ cao hơn thế hệ iPad Air 3, hiện có giá khởi điểm từ 499 USD.

Song song với iPad Air 4, Apple dự kiến sẽ còn tung ra mẫu iPad giá rẻ mới nhằm thay thế cho mẫu iPad 10.2 inch năm ngoái. Hiện tại chưa có thông tin rò rỉ về mẫu máy này.

AirTags

Một sản phẩm hoàn toàn mới mà Apple có khả năng sẽ ra mắt vào đêm nay là AirTags. AirTags là phụ kiện nhỏ mà người dùng có thể gắn kèm những đồ vật mà họ không muốn đánh mất và thường xuyên muốn định vị, ví dụ như chùm chìa khoá hay balo. Người dùng sẽ có thể định vị đồ vật gắn AirTags thông qua ứng dụng Find My trên iPhone.

Nền tảng của AirTags là công nghệ Ultra Wide Band (UWB) với con chip U1 từng được giới thiệu trên iPhone 11. UWB có ưu điểm về độ chính xác rất cao.

Gói dịch vụ "Apple One"

Không chỉ những sản phẩm phần cứng, Apple dự kiến sẽ còn tung ra gói dịch vụ "Apple One" tại sự kiện lần này. Apple One là sự kết hợp của nhiều dịch vụ Apple khác nhau như Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud và Apple News+... trong một gói đăng ký duy nhất. Nghĩa là, người dùng sẽ có thể đăng ký Apple One một lần duy nhất để sử dụng tất cả dịch vụ trên, thay vì phải đăng ký đơn lẻ từng dịch vụ như hiện nay.