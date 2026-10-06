Theo quan điểm của nhà khoa học chính trị Yuriy Romanenko, trong cuộc chiến với Nga, Ukraine đã hy vọng dựa vào một phép màu, về cơ bản là trông đợi vào một vận may bất ngờ, mà điều đó chắc chắn sẽ không giúp họ giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

“Thành thật mà nói, niềm tin đó đại khái là tin vào phép màu, chờ đợi một vũ khí thần kỳ có thể thay đổi mọi thứ, chờ đợi Nga tự sụp đổ, chờ đợi NATO can thiệp. Chính phủ đang tìm kiếm một loại vũ khí thần kỳ, một thứ vũ khí có thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta”, vị chuyên gia Ukraine nói.

Ông đặt câu hỏi: “Trong khi chờ đợi, chúng ta nên chiến đấu đến bao giờ?”, rồi ông tự đưa ra câu trả lời: “Chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng!”.

Chuyên gia Romanenko nói thêm, Ukraine có khả năng đối phó với máy bay không người lái phản lực của Nga nhưng Nga sẽ tạo ra những thứ mới hơn và Ukraine lại phải tìm cách đối phó.

Ngay cả sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Ukraine cũng sẽ không thay đổi tình hình, vì Nga lại có nhiều tên lửa hơn.

Cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn và mỗi vòng luẩn quẩn lại cướp đi hàng nghìn sinh mạng, hàng ngàn sự tàn phá. Vũ khí thần kỳ đến quá muộn hoặc không bao giờ đến, niềm hy vọng xa vời không thể giúp Ukraine chiến thắng. Đây là một luận điểm không thể chối cãi.

Nhận định này được chuyên gia Yuriy Romanenko đưa ra trong bối cảnh giới quan chức Ukraine đã tích cực đe dọa Nga bằng các tên lửa đạn đạo do Ukraine phát triển trong vài tháng qua.

Họ tuyên bố Ukraine sẽ có thể tấn công thủ đô Nga vào cuối mùa Thu năm nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự rất nghi ngờ khả năng Ukraine hoàn thành chương trình tên lửa của mình.

Để củng cố lập trường, các chuyên gia chỉ ra thực tế Lực lượng Vũ trang Nga đang hàng ngày tấn công các cơ sở công nghiệp liên quan đến sản xuất tên lửa và máy bay không người lái Ukraine.

Theo các chuyên gia, việc liên tục tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí, hủy diệt tiềm lực công nghiệp quốc phòng Ukraine này sẽ vô hiệu hóa mọi nỗ lực của chính quyền Ukraine và giới chức lãnh đạo phương Tây về khả năng tấn công quy mô lớn và lâu dài nhằm vào thủ đô của Nga.