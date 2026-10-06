Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không có vũ khí thần kỳ cho Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Theo chuyên gia Ukraine, nước này không nên hy vọng hão huyền vào NATO hay một loại vũ khí thần diệu giúp họ giành chiến thắng trước Nga.

Không có vũ khí thần kỳ cho Ukraine- Ảnh 1.

Theo quan điểm của nhà khoa học chính trị Yuriy Romanenko, trong cuộc chiến với Nga, Ukraine đã hy vọng dựa vào một phép màu, về cơ bản là trông đợi vào một vận may bất ngờ, mà điều đó chắc chắn sẽ không giúp họ giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

“Thành thật mà nói, niềm tin đó đại khái là tin vào phép màu, chờ đợi một vũ khí thần kỳ có thể thay đổi mọi thứ, chờ đợi Nga tự sụp đổ, chờ đợi NATO can thiệp. Chính phủ đang tìm kiếm một loại vũ khí thần kỳ, một thứ vũ khí có thể giải quyết mọi vấn đề của chúng ta”, vị chuyên gia Ukraine nói.

Ông đặt câu hỏi: “Trong khi chờ đợi, chúng ta nên chiến đấu đến bao giờ?”, rồi ông tự đưa ra câu trả lời: “Chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng!”.

Chuyên gia Romanenko nói thêm, Ukraine có khả năng đối phó với máy bay không người lái phản lực của Nga nhưng Nga sẽ tạo ra những thứ mới hơn và Ukraine lại phải tìm cách đối phó.

Ngay cả sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Ukraine cũng sẽ không thay đổi tình hình, vì Nga lại có nhiều tên lửa hơn.

Cái vòng luẩn quẩn cứ thế tiếp diễn và mỗi vòng luẩn quẩn lại cướp đi hàng nghìn sinh mạng, hàng ngàn sự tàn phá. Vũ khí thần kỳ đến quá muộn hoặc không bao giờ đến, niềm hy vọng xa vời không thể giúp Ukraine chiến thắng. Đây là một luận điểm không thể chối cãi.

Nhận định này được chuyên gia Yuriy Romanenko đưa ra trong bối cảnh giới quan chức Ukraine đã tích cực đe dọa Nga bằng các tên lửa đạn đạo do Ukraine phát triển trong vài tháng qua.

Họ tuyên bố Ukraine sẽ có thể tấn công thủ đô Nga vào cuối mùa Thu năm nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự rất nghi ngờ khả năng Ukraine hoàn thành chương trình tên lửa của mình.

Để củng cố lập trường, các chuyên gia chỉ ra thực tế Lực lượng Vũ trang Nga đang hàng ngày tấn công các cơ sở công nghiệp liên quan đến sản xuất tên lửa và máy bay không người lái Ukraine.

Theo các chuyên gia, việc liên tục tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí, hủy diệt tiềm lực công nghiệp quốc phòng Ukraine này sẽ vô hiệu hóa mọi nỗ lực của chính quyền Ukraine và giới chức lãnh đạo phương Tây về khả năng tấn công quy mô lớn và lâu dài nhằm vào thủ đô của Nga.

Theo Topcor.ru

Theo Hoàng Đức

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kinh tế Mỹ sắp lập kỷ lục chưa từng có trong 66 năm

Kinh tế Mỹ sắp lập kỷ lục chưa từng có trong 66 năm Nổi bật

Gã khổng lồ dầu mỏ bất ngờ báo tin dữ cho cả thế giới

Gã khổng lồ dầu mỏ bất ngờ báo tin dữ cho cả thế giới Nổi bật

Người đàn ông dùng máy bay riêng 2.080 tỷ để đưa vợ đi chơi

Người đàn ông dùng máy bay riêng 2.080 tỷ để đưa vợ đi chơi

08:30 , 06/10/2026
Nga lên tiếng về ca viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại phòng nghiên cứu dịch hạch

Nga lên tiếng về ca viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại phòng nghiên cứu dịch hạch

08:10 , 06/10/2026
Iran tuyên bố lực lượng Mỹ đã rút lui hơn 1.000 km khỏi biên giới

Iran tuyên bố lực lượng Mỹ đã rút lui hơn 1.000 km khỏi biên giới

07:38 , 06/10/2026
Hơn 2.000 sinh linh được chở che nhờ “chiếc hộp nhỏ” của mục sư Hàn Quốc

Hơn 2.000 sinh linh được chở che nhờ “chiếc hộp nhỏ” của mục sư Hàn Quốc

06:22 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên