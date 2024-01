Không còn “mỏi mắt” tìm căn hộ chung cư tại TP. Thanh Hóa

Nguồn cung căn hộ chung cư sẽ dần được cải thiện



Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả năm 2023 cả nước có 67 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới, bằng 53%; cung cấp ra thị trường khoảng 24.993 căn, chỉ bằng khoảng 44% so với năm 2022. Trong khi đó, theo số liệu báo cáo của 53/63 địa phương, tính đến hết quý IV/2023, lượng tồn kho chung cư chỉ 2.836 căn, bằng 88,42% so với quý III/2023.

Mặc dù nguồn cung khan hiếm, chuyên gia dự báo năm 2024 số lượng nhà ở thương mại sẽ được cải thiện so với năm 2023. Trong quý IV/2023, về nguồn cung nhà ở thương mại đã hoàn thành 29 dự án với quy mô khoảng 13.646 căn (tăng 38,1% so với quý III/2023); cấp phép mới 20 dự án với quy mô khoảng 11.539 căn (tăng 33% so với quý III/2023). Theo đó, căn hộ "ở thực" sẽ lên ngôi. Đây cũng là phân khúc được dự báo sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong năm 2024, với tổng lượng căn hộ dự kiến tăng so với năm trước.

Nguồn cung căn hộ chung cư dự báo sẽ cải thiện hơn trong năm 2024

Tại Thanh Hóa, sau gần 3 năm vắng bóng các dự án chung cư mới, thì nay thị trường cũng đang rục rịch có tín hiệu tích cực với nguồn cung mới đã có đủ điều kiện pháp lý, phần nào đáp ứng được nhu cầu đang rất lớn.

Nghịch lý tại địa phương này là người dân có nhu cầu mua nhà ở và chuẩn bị tài chính mà vẫn "đỏ mắt" tìm không ra dự án mới. Không còn nhiều lựa chọn nên đành gác lại ý định sở hữu nhà chung cư, chị Nguyễn Phương Hà (32 tuổi, nhân viên văn phòng) đang sinh sống tại TP. Thanh Hóa đang chờ đón thị trường chuyển biến tích cực: "Cả 2 vợ chồng tôi đều thích ở nhà chung cư, "vừa túi tiền" lại vừa tiện nghi phù hợp với gia đình trẻ có con nhỏ. Dù đã lên kế hoạch cho việc mua nhà từ 1 năm trước nhưng chúng tôi đều chưa thể sở hữu căn hộ ưng ý. Nếu có dự án mới, đáp ứng được chất lượng sống, chúng tôi sẽ cân nhắc mua ngay".

Bên cạnh đó, lãi suất huy động và lãi suất cho vay mới của các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng hơn 2%/năm so với cuối năm 2022, đồng thời lãi suất cho vay mua nhà cuối năm cũng giảm hơn so với năm 2022 mở ra nhiều cơ hội cho người dân sở hữu nhà ở.

Bình An Plaza - Điểm sáng an cư dành cho gia đình trẻ tại TP. Thanh Hóa

Như lời giải cho nhu cầu thị trường, sắp tới đây Địa ốc Bình An sẽ cho ra mắt tổ hợp chung cư Bình An Plaza tại ngay trung tâm TP. Thanh Hóa.

Dự án có quy mô 12.000m2, mật độ xây dựng chỉ 27% gồm 2 tòa tháp căn hộ cao 24 tầng, cung cấp ra thị trường 786 căn hộ. Mang phong cách sống Singapore thổi hồn vào lối sống đô thị xứ Thanh, Bình An Plaza ghi điểm với 8.700m2, chiếm hơn 70% diện tích dành cho hạ tầng - cảnh quan và tiện ích như công viên cây xanh, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu thể dục cho người cao tuổi,… Và đặc biệt, chủ đầu tư sẽ xây dựng trường mầm non và bể bơi ngoài trời thỏa mãn nhu cầu giáo dục, vui chơi giải trí của cư dân tại ngay ngưỡng cửa.

Bình An Plaza kiến tạo phong cách sống Singapore hiện đại

Chia sẻ tâm huyết phát triển dự án, ông Nguyễn Văn Mao - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư TM Địa ốc Bình An cho biết: "Bình An Plaza là đứa con đầu lòng mà Địa ốc Bình An đã dồn rất nhiều tâm huyết phát triển. Sau nhiều năm kinh nghiệm triển khai xây dựng cho các dự án BĐS tại TP.HCM, Địa ốc Bình An khi trở về quê hương Thanh Hoá, cũng là điểm đến phát triển dự án đầu tiên, chúng tôi đã chắt lọc những tiêu chuẩn cải tiến để xây dựng một công trình nhà ở chất lượng, chăm chút về tiện ích, xứng tầm cuộc sống đô thị của một trong những tỉnh thành phát triển bậc nhất cả nước".

Phối cảnh trường mầm non Bình An

Khởi công từ tháng 10/2023, Bình An Plaza (Công trình thuộc dự án Khu nhà ở chung cư thuộc Mặt bằng quy hoạch khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) đang triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ có thể bàn giao nhà vào Q2/2025. Theo đó, Địa ốc Bình An sẽ chính thức ra mắt tháp đầu tiên với gần 400 sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ở thực tại khu vực TP. Thanh Hóa.

Tìm hiểu dự án: https://diaocbinhan.vn/binh-an-plaza/

Đối tác phân phối chính thức:

Công ty CP Bất động sản Bắc Bộ (Thành viên công ty CP Dịch vụ & Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc)

Liên hệ: 0917 66 5151

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Lam Linh

Liên hệ: 0941246363

Công ty TNHH Xây dựng & Bất động sản Thịnh Phát

Liên hệ: 0855023636