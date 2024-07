Không còn nguồn thu đột biến, doanh nghiệp sở hữu "siêu cảng" lớn nhất Việt Nam báo lãi quý 2/2024 sụt giảm mạnh

CTCP Gemadept (mã GMD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với doanh thu thuần 1.182 tỷ đồng, tăng mạnh 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn tăng 33% khiến biên lãi gộp bị co lại đối chút xuống còn 46%. Lợi nhuận gộp đạt 542 tỷ đồng, tăng 26% so với quý 2/2023.



Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Gemadept ghi nhận 28 tỷ, giảm mạnh 98% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do cùng kỳ năm 2023 công ty ghi nhận khoản lãi đột biến từ việc bán vốn của cảng Nam Hải Đình Vũ.

Ngược lại, lãi từ liên doanh, liên kết tăng vọt gấp 3 lần cùng kỳ lên 183 tỷ đồng. Kết quả, Gemadept lãi trước thuế 511 tỷ đồng trong quý 2/2024, giảm 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 418 tỷ đồng, giảm 76% trong đó lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 303 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Gemadept đạt doanh thu thuần 2.187 tỷ, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp 6 tháng tăng 11% lên 983 tỷ. Khấu trừ các chi phí khác, GMD lãi trước thuế 1.219 tỷ đồng, giảm phân nửa so với khoản lãi đột biến trong cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt 863 tỷ đồng.

Gemadept là một trong những doanh nghiệp đầu ngành cảng biển và logistics của Việt Nam, trong đó hoạt động khai thác cảng đóng góp khoảng 70-80% doanh thu, còn lại đến từ mảng logistics.

Ở khu vực phía Bắc, Gemadept còn sở hữu hai cảng là Nam Đình Vũ và ICD Nam Hải. Tại phía Nam, doanh nghiệp đang có 2 cảng container là Gemalink - cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, có khả năng đón được các siêu tàu lớn nhất hiện nay và 1 cảng ICD Phước Long. Ngoài ra, Gemadept còn có một cảng hàng rời là cảng Dung Quất.

Năm 2024, Gemadept đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 4.000 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thận trong hơn khi dự kiến giảm 46% còn 1.686 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 2 quý đầu năm, "gã khổng lồ" ngành cảng biển đã thực hiện được 72% mục tiêu lợi nhuận năm đặt ra.

Trên thị trường, cổ phiếu GMD chốt phiên 30/7 ở mức 79.000 đồng/cp, tăng 15% từ đầu năm 2024. Vốn hóa thị trường xấp xỉ 25.000 tỷ đồng (~1 tỷ USD).