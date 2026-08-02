Không cung cấp OTP, chuyển tiền khi tham gia khảo sát mức độ hài lòng BHXH

Ảnh: Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp năm 2026. BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ tham gia khảo sát qua các kênh chính thức, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố, hoạt động khảo sát nhằm ghi nhận khách quan ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của ngành BHXH. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để tiếp tục cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống.

Để phòng ngừa các hành vi lợi dụng hoạt động khảo sát nhằm lừa đảo, BHXH Việt Nam yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nhận diện đúng các hình thức khảo sát chính thức.

Theo đó, đối với hồ sơ thực hiện trên Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, sau khi thủ tục hành chính được giải quyết, hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả kèm đường dẫn khảo sát đến đúng địa chỉ email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH. Email khảo sát chỉ được gửi từ địa chỉ thongbao@baohiemxahoi.gov.vn và luôn đi kèm thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nếu email chỉ có đường link khảo sát nhưng không kèm thông báo kết quả giải quyết hồ sơ thì đó không phải email khảo sát của cơ quan BHXH.

Đối với người dân đến giao dịch trực tiếp, việc khảo sát được thực hiện thông qua quét mã QR niêm yết tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH. Riêng các trường hợp đã tương tác với hệ thống hỗ trợ của BHXH Việt Nam qua Zalo, Fanpage, Email hoặc Tổng đài 1900.9068, đường link khảo sát sẽ được gửi từ email công vụ tttruyenthong@vss.gov.vn, từ tài khoản Zalo, Fanpage chính thức của BHXH Việt Nam hoặc qua cuộc gọi từ số điện thoại hiển thị tên định danh (Brandname) "BHXHVN".

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, mọi hoạt động khảo sát đều hoàn toàn miễn phí. Cơ quan BHXH không thu bất kỳ khoản phí nào, không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng mới, không yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để tham gia khảo sát dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác nếu nhận được các đường link không rõ nguồn gốc hoặc các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan BHXH có nội dung yêu cầu xác thực tài khoản, cung cấp mã OTP, chuyển khoản, cài đặt ứng dụng lạ hoặc khai báo thông tin cá nhân. Khi gặp các trường hợp này, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn và cần phản ánh ngay đến cơ quan BHXH gần nhất để được xác minh, hỗ trợ xử lý.

Theo kế hoạch, hoạt động khảo sát được triển khai theo nhiều đợt từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9/2026 bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. BHXH Việt Nam khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia khảo sát qua các kênh chính thức để đóng góp ý kiến, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.