'Không để khoảng trống quản lý trật tự xây dựng, đất đai trong thời điểm sáp nhập'

Trước đó, hồi giữa tháng 3, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai và 3 thuộc cấp ở đội, cùng về tội nhận hối lộ.

Theo cơ quan công an, các bị can đã buông lỏng quản lý, lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu, tạo cơ chế xin - cho, nhận tiền, gây phiền hà cho những người có nhu cầu thi công xây dựng trên địa bàn. Từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm cán bộ này đã bàn bạc và nhiều lần nhận tổng số tiền 920 triệu đồng của bà C. (43 tuổi, trú phường Hoàng Liệt) và nhiều cá nhân khác để bỏ qua kiểm tra trật tự xây dựng các công trình.