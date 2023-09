Không đối thủ, 10 năm liền vững ngôi vương thế giới: Trung Quốc lập kỷ lục "khủng" ở lĩnh vực cực nóng

Ảnh minh họa

Đứng đầu thế giới 10 năm liên tiếp

Đây là số lượng lắp đặt hàng năm lớn nhất thế giới, vượt xa các quốc gia khác trong danh sách.



IFR cho biết: "Mức tăng mới nhất này rất đáng chú ý vì nó thậm chí còn vượt qua kết quả năm 2021 - tăng 57% so với năm 2020".

Theo sau Trung Quốc là Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Đức.

Trình Đức Hoa, kỹ sư ứng dụng cao cấp tại một công ty sản xuất robot ở Bắc Kinh chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu: Robot Trung Quốc có thể hoạt động với độ chính xác lên tới ±0,02 mm.

Theo Hoàn cầu, doanh số bán robot công nghiệp của Trung Quốc chiếm hơn một nửa doanh số của thế giới, đứng đầu thế giới trong 10 năm liên tiếp.

Nửa đầu năm 2023, sản lượng robot công nghiệp Trung Quốc đạt 222.000 chiếc, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đây, các ngành công nghiệp như cơ khí và sản xuất hàng dệt gia dụng của Trung Quốc hiếm khi sử dụng robot trong các công nghệ cốt lõi do quy trình phức tạp và nhiều loại sản phẩm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các ngành này cũng đã âm thầm bổ sung thêm robot.

Tại cơ sở sản xuất thông minh của một nhà máy luyện kim ở Dương Giang, Quảng Đông, có hơn 40 robot hoạt động trên ba dây chuyền sản xuất tự động mài, cắt và đóng gói.

Người phụ trách này cho biết, góc cắt quyết định con dao có sắc bén hay không và đây cũng là một trong những công nghệ cốt lõi nhất trong quá trình sản xuất dao kéo. Trước đây, công đoạn này đều do các bậc thầy giàu kinh nghiệm thực hiện dựa trên cảm nhận của họ nhưng giờ đây robot cắt đã trở thành một người trợ giúp đắc lực.

Robot công nghiệp để bàn tại Hội nghị Robot Quốc tế 2023 ở Trung Quốc năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đa dạng và thông minh

Theo báo Tham khảo Kinh tế (Trung Quốc), không chỉ hỗ trợ vận chuyển, mài hàn mà robot Trung Quốc ngày càng linh hoạt và thông minh khi có thể bán hàng hóa, ghép hình, tưới hoa...

Tại Triển lãm Công nghiệp Quốc tế Trung Quốc lần thứ 23 tổ chức tại Thượng Hải mới đây, khu vực triển lãm robot rộng hơn 50.000 m2 đã trở thành một trong khu vực gây sự chú ý lớn.

Khu triển lãm robot lần này đã quy tụ hơn 350 doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn trong và ngoài Trung Quốc liên quan đến chuỗi công nghiệp, đồng thời ra mắt hơn 300 dự án công nghệ, sản phẩm và ứng dụng robot mới.

Trong ấn tượng truyền thống của người dân, robot thường được sử dụng cho những công việc đơn giản và nặng nhọc như vận chuyển, phun thuốc nhưng với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, nó còn tăng hiệu quả cho các ngành công nghiệp truyền thống như ô tô, điện tử, năng lượng mới, quang điện và kỹ thuật y sinh.

Với số lượng phương tiện sử dụng năng lượng mới ngày càng tăng, việc sạc nhanh đã trở nên cần thiết. Thương hiệu robot Trung Quốc Jaka đã phát triển robot sạc xe năng lượng mới.

Sau khi cảm nhận xe đã dừng đỗ, robot sạc sẽ tự động tiến tới tháo súng sạc và lắp vào cổng sạc của ô tô. Bằng việc xác định chính xác lộ trình dự kiến, robot có thể hoàn thành toàn bộ quá trình cắm, rút và sạc của xe điện. Dòng robot này hiện đang "làm nhiệm vụ" tại một số trạm sạc ở Trung Quốc.

Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác đã mang lại những khả năng mới cho ngành công nghiệp robot.

Trong đó, robot cộng tác là xu hướng chính trong sự phát triển của ngành công nghiệp robot Trung Quốc.

So với robot công nghiệp truyền thống, có tải trọng và định dạng lớn và thường phải làm việc trong "lồng an toàn", robot cộng tác linh hoạt, an toàn hơn và có thể làm việc cùng với con người để đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng loạt, đa dạng v.v...

Tại gian hàng Jaka, khi phóng viên Trung Quốc cố gắng tiếp cận một robot cộng tác thì nhận thấy tốc độ di chuyển của nó chậm lại, khi anh ta cố gắng chạm vào robot bằng tay thì nó tự động dừng lại.

Vương Lôi, Giám đốc tiếp thị của Jaka cho biết: "Camera bảo vệ thị giác của Jaka đang phát huy tác dụng. Nó có thể linh hoạt thiết lập khu vực bảo vệ và hỗ trợ bảo vệ đa cấp, giúp việc cộng tác giữa người và máy trở nên an toàn hơn".

Báo Tham khảo Kinh tế cho biết, doanh thu của ngành công nghiệp robot Trung Quốc đã vượt 170 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 23 tỷ USD) vào năm 2022.

Theo Kế hoạch triển khai hành động ứng dụng "Robot+" do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ban hành vào đầu năm nay, đến năm 2025, mật độ robot trong ngành sản xuất của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi so với năm 2020.