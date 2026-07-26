Không hổ danh điện thoại người Nga sản xuất: "Thiện chiến, ngoan cường", đặc biệt là có tiền chưa chắc đã mua được

Công ty Mobile Inform Group của Nga vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại thông minh MIG S6 Gen. 2. Thiết bị sở hữu nền tảng hệ điều hành nội địa "Red OS M" phát triển dựa trên Android AOSP, lớp vỏ siêu bền chịu lực và tùy chọn bản Android thuần không tích hợp các dịch vụ Google.

Mẫu smartphone này có khả năng chịu đựng mức nhiệt âm 20 độ C, chống va đập, ngập nước, bụi bẩn, và ở một số cấu hình đặc biệt, nó thậm chí còn chống được cả cháy nổ.

Mẫu smartphone cực kỳ khó "chết"

Điểm đặc trưng nổi bật của thiết bị này là phần vỏ được gia cố cực kỳ chắc chắn, giúp nó sống sót sau những cú rơi từ độ cao lên tới 1,2 mét.

Máy được trang bị màn hình chuẩn công nghiệp có khả năng chống biến dạng do va đập, đi kèm với kiến trúc chống phá hoại đặc biệt giúp bảo vệ các linh kiện bên trong không bị hư hỏng hay bung giật khi chịu tác động mạnh.

MIG S6 Gen. 2 đã vượt qua các bài kiểm tra khả năng chịu rơi theo tiêu chuẩn quốc gia Nga GOST 28218-89. Thiết bị cũng đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68. Bên cạnh đó, smartphone này còn đi kèm viên pin chịu lạnh tốt, cho phép duy trì 8 giờ hoạt động liên tục chỉ với một lần sạc ở nhiệt độ môi trường -20 °C.

"Thuần Nga" nhân đôi

MIG S6 Gen. 2 được phân phối với hai phiên bản: bản tiêu chuẩn sở hữu lớp vỏ chống đập gia cố, và một biến thể chống cháy nổ riêng biệt phục vụ cho các môi trường đặc biệt nguy hiểm.

Trả lời câu hỏi của CNews về xuất xứ sản xuất của S6 Gen 2, đại diện Mobile Inform Group cho biết: "Các phiên bản chống cháy nổ của MIG S6 Gen. 2 được sản xuất ngay tại Nga, trên dây chuyền riêng của chúng tôi ở Saint Petersburg" .

Theo thông tin mô tả sản phẩm trên website của nhà sản xuất, phiên bản tiêu chuẩn (không chống cháy nổ) cũng được sản xuất tại Nga.

Phiên bản này đạt chứng nhận TR CU 012/2011, đủ điều kiện sử dụng trong các hầm mỏ khai thác ngầm và các công trình trên mặt đất có nguy cơ cao bùng phát khí methane hoặc bụi than, cũng như ở các khu vực đặc biệt nguy hiểm Cấp 0 (đối với khí) và Cấp 20 (đối với bụi dễ cháy).

Đối với biến thể chống cháy nổ, thiết bị cũng đáp ứng chứng nhận TR CU 012/2011 nhưng dành cho các khu vực có tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ Cấp 1 và 2 (đối với khí) cũng như Cấp 21 và 22 (đối với bụi dễ cháy).

Ngoài ra, máy được cài đặt sẵn hệ điều hành nội địa Nga "Red OS M". Đây là phiên bản di động của hệ điều hành "Red OS" do công ty Red Soft (Nga) phát triển.

Nền tảng cốt lõi của "Red OS M" là AOSP (Android Open Source Project) — dự án mã nguồn mở làm cơ sở để xây dựng nhiều bản ROM tùy biến khác nhau của Android.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng cung cấp thêm tùy chọn phiên bản cài sẵn hệ điều hành Android 13 truyền thống.

Cấu hình chi tiết bên trong

Trên tất cả các phiên bản, MIG S6 Gen. 2 đều được trang bị vi xử lý 8 nhân xung nhịp lên tới 2,4 GHz, sản xuất trên tiến trình 6 nm. Tên gọi cụ thể của con chip không được nhà sản xuất tiết lộ.

Mẫu điện thoại này sở hữu bộ nhớ trong 128 GB và dung lượng RAM 8 GB. Màn hình của MIG S6 Gen. 2 có kích thước 6 inch, độ sáng 500 nits cùng độ phân giải HD+ (1440 x 720 pixels).

Camera chính của máy có độ phân giải 20 MP, trong khi camera trước là 8 MP. Thiết bị hỗ trợ kết nối 4G, 2 SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC 13,56 MHz và bộ thu định vị GNSS hỗ trợ đa hệ thống (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo). Máy có khả năng thu nhận đồng thời tín hiệu từ ít nhất 4 hệ thống vệ tinh để tăng cường độ ổn định khi định vị.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin tháo rời dung lượng 4600 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh QuickCharge 3.0. Trên thân máy được bố trí hai phím chức năng tùy biến (F1, F2).

Nhiệt độ vận hành của thiết bị dao động từ -20°C đến +60°C, nhiệt độ lưu kho từ -30°C đến +70°C. Kích thước tổng thể của máy là 165 x 85 x 16 mm cùng trọng lượng 262 gram.

Thời gian bảo hành tiêu chuẩn của sản phẩm là 2 năm và có thể mở rộng lên tới 5 năm.

Người dùng cũng có thể chọn mua thêm phiên bản tích hợp đầu quét mã vạch 2D. Danh mục phụ kiện đi kèm gồm có bao da giữ nhiệt có nắp che bảo vệ cổng kết nối, dây đeo cổ tay và đế sạc dock cho pin.

Người tiêu dùng phổ thông sẽ không thể mua MIG S6 Gen. 2. Công ty cho biết, tệp khách hàng mục tiêu của dòng smartphone này là những cán bộ, nhân viên làm việc trong các môi trường có nguy cơ cháy nổ cao, công nhân hầm mỏ, khai khoáng, cũng như các kỹ thuật viên sử dụng máy để đi kiểm tra thiết bị lưu động, vận hành bảo trì/sửa chữa và đảm bảo thông tin liên lạc tại các công trình nguy hiểm.

Sản phẩm không có mức giá cố định. "Giá bán sẽ được tính toán dựa trên cấu hình cụ thể và quy mô từng dự án" , phía Mobile Inform Group chia sẻ với CNews.