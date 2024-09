Không khí lạnh mạnh sắp tràn xuống miền Bắc, thời tiết thay đổi ra sao?

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trước khi đón không khí lạnh vào ngày 30/9, miền Bắc sẽ có mưa dông.

Ngày 28/9, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Riêng khu vực vùng núi, trung du từ tối và đêm 28/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 29/9, một dải thời tiết xấu lại xuất hiện, gây mưa tại Bắc Bộ, tiếp theo sẽ có một đợt gió mùa tràn xuống miền Bắc.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 29/9-1/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi, từ đêm 1/10 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; từ ngày 3/10 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo khoảng ngày 30/9 và 1/10, Bắc Bộ đón thêm một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh gây mưa rào và dông rải rác; thời tiết chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở mức 21-22 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 20 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 28/9 Hà Nội tiếp tục nắng hanh 26-34 độ C, sau đó nhiệt độ giảm dần, đến 30/9 còn 22-29 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) sẽ giảm khoảng 7 độ trong đợt không khí lạnh này, đầu tuần sau còn 12-18 độ C.

Bên cạnh đó, chia sẻ với báo Sức khoẻ và Đời sống, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ 29/9 -2/10, không khí lạnh sẽ tràn về bao phủ khu vực Tây Bắc kèm mưa. Nhiệt độ ở vùng núi phía Tây Bắc và phía Bắc có thể xuống mức 15 độ C hoặc thấp hơn trong quãng thời gian từ đêm 29/9 đến ngày 2/10.

"Lạnh kèm mưa tương đối lớn ở vùng núi phía Bắc và Tây Bắc, trung du khu vực Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên. Đề phòng có sạt lở trong giai đoạn này vì có thể nhiều nơi đã bị nứt vỡ các kết cấu đất đá từ đợt mưa lần trước. Đợt mưa tới có thể kích hoạt các điểm sạt lở. Trong đợt này mưa cũng lan tới miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nhưng mưa chưa lớn", TS Nguyễn Ngọc Huy cho biết.

Chuyên gia nhận định, mưa có thể lớn và dồn dập trong giai đoạn từ 9/10-15/10 ở các tỉnh miền Trung, cần theo dõi để cập nhật các bản tin tiếp theo.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 28/9 đến ngày 6/10, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ đêm 28/9-1/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ khoảng ngày 01-02/10 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ khoảng ngày 3-7/10, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng ngày 30/9-3/10 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.