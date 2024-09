Không khí lạnh sắp tràn xuống, miền Bắc chuyển lạnh trong bao nhiêu ngày?

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng 1/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Nghệ An - Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Ngày và đêm 1/10, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ ở vào khoảng 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ trung bình 24-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C.

Đợt không khí lạnh thứ 2 trong năm sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc, nhiệt độ giảm mạnh (Ảnh: Người lao động).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm 30/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt không khí lạnh thứ 2 từ đầu mùa có cường độ khá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc khoảng 9 ngày (từ 1 - 9/10).

Riêng tại Hà Nội, ngày mai (1/10), nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C, đến thứ 5, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm xuống 16 độ, sau đó tăng dần. Tại Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất vào ban ngày khoảng 12-17 độ C.