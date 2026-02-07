Không khí lạnh tăng cường liên tiếp, miền Bắc giảm 8-10°C, khả năng có mưa tuyết

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều và chiều tối nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ sau đó tăng cường mạnh hơn. Ngày mai 8/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét đậm, nhiệt độ có thể giảm 8-10°C so với hôm nay.

Theo đó, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ hiện có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-22°C.

Trong đợt không khí lạnh mạnh sắp tới, miền Bắc có thể xuất hiện mưa tuyết đầu tiên trong năm. (Ảnh minh hoạ)

Chiều và chiều tối 7/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc Bắc Bộ, từ đêm cùng ngày, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 7/2 đến sáng sớm 9/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ngày 8-9/2, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ 8/2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13°C, vùng núi 7-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C, Bắc Trung Bộ 12-15°C.

Từ chiều 7/2 đến đêm 8/2, Hà Nội có mưa, mưa rào. Ngày 8-9/2, khu vực này rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 10-12°C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng 8/2 đến ngày 9/2, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 7/2, TP Hà Nội có lúc có mưa. Gió nhẹ, từ đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14°C, cao nhất 22-24°C.

Dự báo thời tiết khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Trong hai ngày 8-9/2, thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội chuyển mưa rét, nhiệt độ trong ngày giảm về ngưỡng rét đậm, cao nhất 16°C, thấp nhất 12-13°C.

Ngày 10/2, khu vực này trời tạnh ráo, nhiều mây, không mưa, nhiệt độ tăng trở lại, cao nhất tăng khoảng 4°C lên mức 20°C, thấp nhất 14°C.

Sang ngày 11/2, khu vực này tái diễn mưa, mưa rào, nhiệt độ cao nhất trong ngày không có nhiều biến động, duy trì ngưỡng 20°C, thấp nhất cũng tăng lên 17°C.

Ngày 12-13/2, khu trung tâm Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày xu hướng tăng, dao động 22-23°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-18°C, trời ấm áp hơn.

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (14-16/2), khu vực này tạnh ráo trở lại nhưng trời âm u, nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tiếp tục tăng lên mức 25°C, thấp nhất 18°C.