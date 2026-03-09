Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn từ chiều tối nay

09-03-2026 - 07:22 AM | Xã hội

Sáng sớm nay (9/3), không khí lạnh đã áp sát biên giới nước ta, ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi Bắc Bộ. Chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Ngày và đêm nay, khu vực này tiếp tục mưa rải rác, từ đêm nay trời chuyển rét.

Ngày hôm nay, khu vực miền Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to trên 30mm. Ban ngày nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ 23-25 độ. Từ đêm nay, nhiệt độ giảm xuống còn 15-18 độ, vùng núi dưới 13 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh, từ đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 21-23 độ, đêm xuống còn 16-18 độ.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày từ 22-24 độ, từ đêm xuống còn 17-19 độ.

Dự báo ngày và đêm mai (10/3), miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An giảm mưa, nền nhiệt tiếp tục giảm, là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này. Những ngày sau đó, miền Bắc rét về đêm và sáng.

Hôm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hôm nay trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Mưa xuất hiện ở một số khu vực với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 20-23 độ, cao nhất 24-27 độ.

Dự báo trong tuần này, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 29-31 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa.

