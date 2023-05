Không may mắn sinh ra ở vạch đích, nếu làm được 3 điều dưới đây bạn sẽ lập tức đổi đời

Cách dễ nhất để trở nên giàu có là khi sinh ra bạn đã ở vạch đích. Nếu kịch bản đó không xảy ra, điều quan trọng là bạn phải hạn chế chi tiêu, tiếp tục làm việc, đầu tư, đầu tư và đầu tư. Đó là nhận định của Jaspreet Singh, một chuyên gia tài chính kiêm Giám đốc điều hành Briefs Media, nhà xuất bản các nội dung tin tức về kinh doanh và thị trường hàng ngày.

Chia sẻ với Fortune, Singh cho biết cha mẹ mình vốn là những lao động Ấn Độ nhập cư không có bất kỳ kiến thức gì về đầu tư hay tài chính. Cách họ làm việc mới chính là kim chỉ nam cho Singh.

“Tôi thấy cha mẹ đã làm việc chăm chỉ như thế nào và tôi muốn chăm sóc họ,” Singh nói. “ Tôi tự mình học về tài chính và sau rất nhiều lần thất bại đã tìm ra phương pháp để thành công”.

Các bài diễn thuyết của Singh trên TikTok, YouTube và Instagram chủ yếu nhắm đến những người không có điều kiện kinh tế. Ông khẳng định giàu là dễ nếu mọi người tuân thủ chính xác 3 điều sau đây:

Bước một: Chi tiêu ít đi

Chi tiêu hoang phí là một trong những nguyên nhân khiến người Mỹ không dành dụm được nhiều.

“Hầu hết người Mỹ làm việc để mua sắm những thứ như xe hơi, kỳ nghỉ và quần áo đắt tiền. Một khi bạn tiêu hết tiền, bạn sẽ không thể trở nên giàu có”, Singh nói, đồng thời cho biết nhiều người có xu hướng tiêu tiền để ‘bằng bạn bằng bè’.

Để chi tiêu hợp lý hơn, bạn nên ghi lại từng khoản thu chi và theo dõi các khoản phí nhỏ hàng ngày để kiểm soát túi tiền.

Trên thực tế, số tiền bạn tiết kiệm và đầu tư còn quan trọng hơn cả thu nhập hàng tháng. Chuyên gia tài chính Ramit Sethi viết trong cuốn “Tôi dạy bạn làm giàu” rằng, trung bình, các triệu phú chỉ đầu tư 20% thu nhập mỗi năm. “Sự giàu có không đến từ số tiền họ kiếm được mỗi năm, mà đến từ việc họ đã tiết kiệm và đầu tư như thế nào”.

Bước hai: Làm việc chăm chỉ

Thu nhập không đủ thì bất kể bạn có tiết kiệm nhiều như thế nào cũng vẫn cảm thấy thiếu. Chính vì vậy, thay vì chỉ có một nguồn thu nhập, bạn nên có thêm những công việc tay trái để đảm bảo nhu cầu chi tiêu.

Tờ CNBC trích lời tác giả Thomas C. Corley trong cuốn “Change your habits, change your life” cho biết, người giàu “không bao giờ dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất”. Trên thực tế, “65% những người giàu đều có ít nhất 3 nguồn thu nhập khác nhau trước khi họ kiếm được triệu USD đầu tiên”, chẳng hạn như họ có thể cho thuê bất động sản hoặc làm một công việc bán thời gian.

“Nhảy việc hai năm một lần, được tăng lương 25%, sau đó có thêm 10.000 USD sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc cố gắng cần kiệm từng xu để dành ra 10.000 USD”, Vivian Tu, một TikToker về tài chính kiêm triệu phú tự thân cho biết.

Bước ba: Đầu tư

Đầu tư không chỉ để xây dựng sự giàu có, mà còn để xây dựng một cuộc sống về hưu an nhàn.

“Bạn không thể giàu nếu tiêu hết tiền. Bạn cũng không thể giàu chỉ nhờ tần tiện”, Singh nói, đồng thời cho biết cổ phiếu, tài sản cho thuê và giáo dục chính là những lĩnh vực cho tỷ suất sinh lời cao.

Nhìn chung, hầu hết các chuyên gia đều khuyên bạn nên đầu tư định kỳ - lý tưởng nhất là khoảng 15% đến 25% thu nhập sau thuế. Mark Henry, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Alloy Weath Management cho biết: “Nếu bạn cần bắt đầu với quy mô nhỏ, điều đó không sao cả. Quan trọng là bạn đã thực sự bắt đầu”.

Trước đó, các "gã khổng lồ" trong lĩnh vực tài chính như Warren Buffett cũng xác nhận rằng đầu tư không chỉ dành cho những người có nguồn lực vô hạn. Jonathan Shenkman, cố vấn tại Shenkman Wealth Management, chia sẻ: “Mọi chiến lược tốt nhất để quản lý tiền bạc đều có thể áp dụng, bất kể người đó là ai, giàu có như thế nào”.

Đầu tư và hiểu về tài chính nghe có vẻ khó khăn, Singh thừa nhận vậy, đặc biệt đối với những người sống bằng đồng lương ít ỏi. Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, điều thực sự bạn cần làm chỉ là bắt đầu thay vì ngồi im chờ tiền đến.

