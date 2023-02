Không mua nhà để dành tiền đổi ô tô, vợ chồng 9X xây dựng tự do tài chính theo cách khác: Chẳng mang nặng nợ nần lại được đi muôn nơi

Bài viết dưới đây là chia sẻ của Jules Rogers, là một nhà văn tự do ở Portland, Oregon, Mỹ. Hướng đến mục tiêu nghỉ hưu sớm nên phần lớn tài chính của cô dành để đầu tư và tiết kiệm cho khoản hưu trí thay vì dành tiền để mua nhà.

Ở nhà thuê nhưng đầu tư mua ô tô

Dẫu năm nay đã 29 tuổi song tôi sẽ không có kế hoạch mua nhà. Kiểu đầu tư bất động sản này không nằm trong kế hoạch cuộc đời tôi. Thay vào đó tôi lựa chọn đầu tư vào các quỹ chỉ số chi phí thấp sau khi đã bổ sung vào tài khoản tiết kiệm hưu trí. Tôi đang trên hành trình gây dựng sự độc lập về tài chính và tham gia vào phong trào FIRE - nghỉ hưu sớm.

Lập nghiệp từ năm 21 tuổi, tôi đã di chuyển đến 5 thành phố khác nhau để làm việc. Ngoài việc di chuyển, chi phí tiêu tốn nhất của tôi là ô tô.

Năm 21 tuổi, tôi đầu đầu lái chiếc xe Jeep Cherokee đời 1992 của chồng sắp cưới. Tuy nhiên chiếc xe này gặp khá nhiều trục trặc trong khi đó tôi là một biên tập viên báo chí đôi khi cần phải đến hiện trường một cách nhanh nhất.

Ngay sau đó chúng tôi đã mua 2 chiếc Audi đã qua sử dụng - một chiếc A3 đời 2007 và một chiếc Q5 đời 2012 đã hoàn tất thủ tục thanh toán.

Khi mua một chiếc ô tô đã qua sử dụng, bạn đang để người khác chịu giúp mình một khoản khấu hao trong khi đó xe vẫn thoải mái sử dụng, phục vụ nhu cầu nếu như bạn tìm hiểu kỹ trước khi mua. Tuy nhiên nếu mua một chiếc xe mới bạn có thể phải chịu cảnh "trượt giá" lên đến 20% ngay khi vừa sở hữu. Theo thời gian, chiếc xe đó có thể bị hao thêm 15% giá trị qua từng năm.

Khi chúng tôi mua chiếc A3 đời 2007 vào năm 2015, chúng tôi chỉ phải trả ít hơn khoảng 45,5% so với giá bán lẻ đề xuất ban đầu của nhà sản xuất. Đối với chiếc Q5 đời 2012 được mua vào năm 2018, chúng tôi chỉ phải trả thấp hơn 50% so với giá bán trên thị trường thời điểm đó.

Chủ động về phương tiện, chúng tôi đã di chuyển tới khắp các thành phố để làm việc. Với mức thu nhập ổn định, chúng tôi trả hết nợ của chiếc xe đầu tiên chỉ trong chưa đầy 5 năm và chiếc xe thứ 2 với thời hạn 3 năm.

Vì sao không lựa chọn mua nhà?

Ở tất cả thành phố từng sống, vợ chồng tôi chưa bao giờ ở quá 2-3 năm trước khi tìm được cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu mua một ngôi nhà mới, tôi phải sống ở đó ít nhất 5-7 năm, thậm chí là 10 năm mới có thể kiếm được lợi nhuận. Vì thế tôi chọn đi thuê nhà.

Việc thuê nhà giúp tôi tự do đầu tư và không bị ràng buộc về hoàn cảnh sống. Như Robert Kiyosaki đã chỉ ra trong cuốn sách "Cha giàu cha nghèo", ngôi nhà của bạn không nhất thiết là tài sản bạn phải có, ngay cả khi đó là một khoản đầu tư dài hạn. Mua một ngôi nhà để ở có thể là một ý tưởng tệ nếu bạn có mục đích làm giàu. Vì chi phí sở hữu nhà rất cao và nó sẽ giữ phần lớn giá trị tài sản của bạn trong một thời gian dài.

Theo một nghiên cứu vào tháng 9/2021 của Redfin, khoản thanh toán thế chấp hàng tháng đã tăng hơn 67% so với tiền thuê nhà ở Mỹ. Theo đó bạn sẽ phải trả 77.000 USD (1,8 tỷ đồng) tiền lãi sau 15 năm cho một ngôi nhà trị giá 250.000 USD (5,9 tỷ đồng).

Trung bình giá một ngôi nhà ở Mỹ là 380.000 USD vào tháng 8/2021 (tăng 8,6% so với năm 2020). Như vậy đa số các chủ nhà có thể phải chi trả nhiều hơn, tuỳ thuộc vào mức lãi suất ở thời điểm mua - bán.

Hiện đang sống ở Portland, tôi đã chứng kiến mức giá bán nhà tăng 18,5% trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020-8/2021. Ở thời điểm năm 2020, căn nhà đó là 481.000 USD (11 tỷ đồng) chỉ sau 1 năm nó sẽ tăng lên 570.00 USD (13 tỷ đồng).

Dựa vào tình hình bất động sản, nếu lựa chọn đi thuê căn hộ, số tiền phải trả nợ mỗi tháng giúp tôi có thêm khoản đầu tư và có thể linh hoạt trong môi trường sống.

Với những lý do trên thay vì mua nhà tôi dành tiền để đầu tư nhằm có một cuộc sống tự do, thoát khỏi các khoản nợ và từng bước tiến đến tự do tài chính để được nghỉ hưu sớm.

Theo BI